María Becerra -de 24 años- y Gloria Trevi -de 56 años- por fin estrenaron su esperada colaboración titulada ‘Borracha’.

La canción debutó en plataformas musicales el 18 de junio, recibiendo de inmediato la aprobación de los fans de María Becerra y Gloria Trevi, quienes la han vuelto tendencia.

¿Ya escuchaste ‘Borracha’? Si no es así, te traemos la letra y el video para que cantes a todo pulmón la nueva canción de María Becerra y Gloria Trevi.

María Becerra y Gloria Trevi (Tomada de video)

María Becerra debuta en el regional mexicano con Gloria Trevi

Pero antes te hablamos un poco de la nueva propuesta que trae bajo el brazo María Becerra, quien llevaba dos años sin lanzar algo nuevo.

Con ‘Borracha’, María Becerra da un adelanto del nuevo disco que espera estrenar a finales de año, aunque esa es una fecha tentativa pues no quiere “apresurar nada”.

¿Qué se puede esperar de ‘Borracha’, su nueva canción en colaboración con Gloria Trevi? La youtuber y cantante se dio a conocer cantando reggaetón y otros géneros urbanos.

Sin embargo, en esta ocasión María Becerra ha decidido sumarse a la tendencia de incorporar sonidos del regional mexicano a su propuestas musical.

“Ahora voy a experimentar con géneros que nunca había experimentado, saliendo de esa zona de confort y poniéndome los mismos desafíos que me gusta ponerme con cada álbum”. María Becerra

¿Cómo suena María Becerra en el regional mexicano? A continuación el video y la letra de ‘Borracha’.

Letra y video de Borracha, la canción de María Becerra y Gloria Trevi

Estás borracho

Me llamas solamente si estás borracho

Me llamas porque sobrio no eres tan macho

Lo sé porque siempre te pones tan gacho

Si estás borracho—

Y ahora no te escondas

Podré ser buena, pero nunca una tonta

Amiga, sírveme una copa bien honda

Para olvidar que me pusieron los cachos

Yo también me emborracho

Voy a tomar, tomar, tomar, tomar, tomar

Voy a beber, beber, beber, beber, beber

Voy a cantar y a gritar y jurar que no soy tu mujer

Y vas a llorar, llorar, llorar, llorar, llorar

Y te va a doler, doler, doler, doler, doler

Vas a sufrir cuando te toque ver que sin ti estoy bien

Vos no sos macho, vos sos infiel

Y estoy borracha

Pero vos sabés bien que no es por lo mismo

Si tomo no es para borrar tu espejismo

Le voy a echar tequila y sal a esta herida

Y a tu cinismo, y ya no me pidas perdón, no

Búscate otra, que esta no te creyó

Y tú tienes ganas de volverme a seguir

Quieres sufrir, ¿no puedes ver que estoy mejor, mejor sin ti?

Y ahora voy a tomar, tomar, tomar, tomar, tomar

Voy a beber, beber, beber, beber, beber

Voy a gritar, a llorar y jurar que no soy tu mujer

Y vas a llorar, llorar, llorar, llorar, llorar

Y te va a doler, doler, doler, doler, doler

Vas a sufrir cuando te toque ver que sin ti estoy bien

Vos no sos macho, vos sos infiel

Y estás borracho