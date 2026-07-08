La actriz Margaret Qualley y el músico Jack Antonoff, integrante de Bleachers Forever, se separaron a pocos meses de cumplir tres años de matrimonio.

La noticia fue confirmada por People, que describió la relación como “inestable”.

La ruptura se da tras la ausencia de Qualley en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, a la que Antonoff asistió acompañado de su hermana.

La pareja, que se casó en Nueva Jersey en 2023, no ha emitido declaraciones públicas sobre su separación.

Se confirma que Margaret Qualley y Jack Antonoff se separan tras tres años de matrimonio

La separación de Margaret Qualley y Jack Antonoff se produce luego de que él asistiera sin ella a la boda de Taylor Swift con Travis Kelce el pasado 3 de julio.

El cantante llevó al evento a su hermana, la diseñadora de moda Rachel Antonoff.

Margaret Qualley y Jack Antonoff se conocieron en 2021, aunque hicieron pública su relación en 2022 al asistir a los Premios AFI juntos.

Margaret Qualley (AMY SUSSMAN)

Posteriormente, la pareja apareció en Instagram confirmando su vínculo amoroso.

Fue hasta agosto de 2023 cuando Margaret Qualley y Jack Antonoff se casaron en Nueva Jersey con invitados famosos, entre ellos Taylor Swift.

Tanto Margaret Qualley como Jack Antonoff expresaron el cariño que sentían en diversas entrevistas.

Por ejemplo, la actriz de La Sustancia calificó a Antonoff como su “alma gemela” y reconoció que esperaba tener hijos con él en un futuro.

En la actualidad, Margaret Qualley está enfocada en la preproducción de su nueva película, mientras que Antonoff está de gira con la banda Bleachers Forever.

Por lo que ninguno de ellos ha emitido alguna declaración pública en redes sociales hablando de su ruptura.