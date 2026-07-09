Margaret Qualley es una actriz, modelo y exbailarina estadounidense con nominaciones a los premios Emmy y Globos de Oro.

La joven promesa ha destacado por sus papeles en cine y televisión, además de ser hija de la actriz Andie MacDowell.

¿Quién es Margaret Qualley?

Sarah Margaret Qualley nació en Kalispell, Montana. Es actriz, modelo y productora.

Hija de la actriz Andie MacDowell y del exmodelo Paul Qualley, comenzó su carrera en el modelaje antes de consolidarse como una de las intérpretes más prometedoras de su generación.

Margaret Qualley (Instagram | @sarahmargaretqualley23)

¿Cuántos años tiene Margaret Qualley?

Margaret Qualley nació el 23 de octubre de 1994, por lo que actualmente tiene 31 años.

¿Quién es el esposo de Margaret Qualley?

Margaret Qualley contrajo matrimonio con Jack Antonoff en agosto de 2023. Sin embargo, en julio de 2026 diversos medios estadounidenses informaron que la pareja se habría separado tras casi tres años de matrimonio.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado públicamente esa información.

Margaret Qualley y Jack Antonoff se separan tras tres años de matrimonio (Michelle Rojas)

¿Qué signo zodiacal es Margaret Qualley?

Al haber nacido el 23 de octubre, Margaret Qualley pertenece al signo Escorpio.

¿Quiénes son los hijos de Margaret Qualley?

No existe información pública que indique que Margaret Qualley tenga hijos.

¿Qué estudió Margaret Qualley?

Desde niña, Margaret Qualley recibió formación como bailarina de ballet. Estudió en la University of North Carolina School of the Arts, realizó un programa de verano en el American Ballet Theatre y posteriormente cursó estudios de actuación en la Royal Academy of Dramatic Art.

También asistió brevemente a la New York University antes de dedicarse por completo a la actuación.

Margaret Qualley (Chris Pizzello / Chris Pizzello/Invision/AP)

¿En qué ha trabajado Margaret Qualley?

Margaret Qualley debutó en el cine con Palo Alto y alcanzó reconocimiento gracias a la serie The Leftovers.

Posteriormente participó en producciones como:

The Nice Guys

Death Note

Once Upon a Time in Hollywood

Death Stranding (videojuego)

Su interpretación en la miniserie Fosse/Verdon le valió una nominación al Emmy, mientras que con Maid obtuvo reconocimiento internacional y una nominación al Globo de Oro.

Más recientemente participó en Poor Things, Kinds of Kindness y The Substance, actuación que le otorgó una segunda nominación al Globo de Oro.