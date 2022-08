El cantante mexicano Julián Figueroa, hijo del emblemático intérprete Joan Sebastian, fue expuesto hace poco, tras filtrarse algunas fotografías de él, besando a una de sus fanáticas.

En las imágenes, Julián Figueroa de 27 años, parece corresponder el beso que le dio una de sus fanáticas, al ladear su cabeza y abrazarla.

Estas fotografías llegaron a manos de su esposa, Imelda Garza-Tuñón, a quien no le gustó nada ver estas fotografías.

Fue durante un encuentro con algunos medios de comunicación, donde el cantante fue cuestionado al respecto y confesó que “obviamente no le agradó nada la publicación”, refiriéndose a la nota que compartió las fotografías, aunque también precisó que todo está “sacado de contexto”.

Julián Figueroa, cantante. (@julian_f.f)

Explicó que, notó que la forma en la que actuó, no fue adecuada por respeto a su pareja, por lo que le ofreció disculpas.

“Sentí que mi accionar no fue el más apropiado posible y le ofrecí una disculpa a mi esposa, que creo que es a la única a la que le puedo decir algo al respecto”, comentó.

Posteriormente, dejó saber cuánto la ama, y se mostró arrepentido ante la situación: “Es el amor de mi vida; lo siento si mi comportamiento no fue el mejor”, declaró.

Finalmente dejó saber que, su relación se encontraba en el mejor momento, sin embargo, tras su infidelidad, el matrimonio se tambaleó.

Julián Figueroa (Agencia México)

“Imelda y yo estábamos teniendo un momento muy bonito de nuestra relación, estábamos viviendo una etapa muy linda, ahorita está enojada, está triste”, contó.

Julián Figueroa acusa de difamación a revista que publicó imágenes de infidelidad ¿Va a demandar?

Julián Figueroa podría demandar a la revista de espectáculos TV Notas por difamación, tras compartir algunas fotografías de él besando a una fanática, y presuntamente, fuera de contexto.

El hijo de Joan Sebastian aprovechó para compartir su versión de los hechos y reiteró que él nunca buscó a esta seguidora, fue ella quien lo besó.

“La chava que se me acercó, fue una fan que se me acercó mientras yo estaba cantando en un lugar donde me invitaron, se me acercó, me dio un beso, me volvía acercar, le di un beso y le dije ‘muchas gracias, hermosa’, platicamos, la llevé a su coche, y ya”, relató.

Finalmente, Julián Figueroa confesó que probablemente demande a la revista: “Hasta estoy considerando tomar acciones legales. Obviamente está sacado de contexto de todas las formas posibles”, agregó para concluir.