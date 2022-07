Julián Figueroa debutará como actor en la telenovela ‘Los Caminos del amor’ y se mencionó que había llegado ebrio a las grabaciones, por lo que él lo aclaró.

Una revista de circulación nacional publicó que Julián Figueroa, hijo de Joan Sebastian, había llegado ebrio a las grabaciones de una telenovela de Televisa.

Maribel Guardia defendió a su hijo y mencionó que no creía este rumor, pues la televisora tenía cero tolerancia con estos casos.

Además, aseguró que ella no había intervenido para que le dieran trabajo a su hijo en la telenovela.

Julián Figueroa (Agencia México)

Julián Figueroa niega haber llegado borracho a las grabaciones de una telenovela

Sobre este rumor, Julián Figueroa manifestó que era mentira y que en varias ocasiones habían pensado en demandar a estar revista, pero prefería su salud mental.

Menciona que él siempre ha sido muy abierto sobre el tema y reveló que lleva un año sobrio, por lo que negó que haya llegado a trabajar borracho.

“Yo llevo mucho tiempo limpio, llevo más de un año limpio. Jamás, ni en mi momento más bajo llegaría borracho a mi trabajo” Julián Figueroa

Julián Figueroa (Tomada de video)

Narra que siempre ha tenido contacto con el alcohol: “Tantos años de cantar a caballo y en palenques, donde está ahí mismo el alcohol, nunca he tomado, muchos menos en Televisa”.

También contó que no ha podido probar el mezcal que lleva el nombre de su papá por su compromiso de no beber, pero asegura que ha escuchado críticas positivas.

“No tomo. Yo comprendí hace mucho tiempo que el alcohol no me hace bien, que el alcohol no es una sustancia que vaya bien conmigo (...) No lo he probado, pero me han dicho que está muy bueno” mencionó Julián sobre el mezcal que lleva el nombre de su padre

Julián Figueroa defiende a su hermano José Manuel Figuero y Marie Claire

La revista TvNotas publicó que José Manuel Figueroa había terminado su relación con la conductora Marie Claire, a quien también acusaron de haberle vaciado la casa.

Marie Claire respondió con un gracioso video, pero también reveló que tendría la intención de demandar a la revista.

Julián Figueroa fue cuestionado sobre qué pensaba de los rumores de la separación de su hermano, por lo que pidió que no lo creyeran, pues el medio que lo había revelado no tenía credibilidad.

“Todas sus publicaciones son mentira” dijo el hermano de José Manuel Figueroa y felicitó a Marie Cleire sobre su decisión de proceder legalmente contra la revista.