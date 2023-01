Marco Antonio Regil, el comunicador mexicano, se unió como accionista a Tuhabi, el mayor comprador y vendedor de vivienda usada en México.

Fue Tuhabi quien anunció la incorporación del conductor y también activista, Marco Antonio Regil, quien además de accionista será portavoz de educación financiera enfocada en el sector inmobiliario residencial.

Esto con el objetivo de facilitar y orientar a las familiar en una de las decisiones financieras más importantes: la compra o venta de su vivienda.

Marco Antonio Regil será un socio estratégico para su modelo de negocio debido a su experiencia en el sector inmobiliario y por su interés en difundir la importancia de la educación financiera.

Tuhabi, que ha acompañado a cerca de 30 mil familias desde 2019, señaló que esta nueva alianza aportará valor a sus clientes y otros actores del ecosistema con los que trabaja de la mano como agentes inmobiliarios.

El presidente y cofundador de Tuhabi en México, Sebastián Noguera, dio la bienvenida a Marco Antonio Regil y aseguró que el nuevo accionista sumará experiencia a la plataforma.

Por otra parte, Marco Antonio Regil agradeció la oportunidad de convertirse en portavoz de Tuhabi, la agencia inmobiliaria de la que dijo, busca facilitar una decisión tan importante para las familias.

“Me entusiasma unirme a una empresa que busca facilitar una decisión tan importante para cualquier familia. Dentro de mi carrera me he propuesto llevar a mis audiencias no solo entretenimiento, sino también información de valor que pueda cambiar sus vidas, y eso es lo que queremos lograr en conjunto con Tuhabi. Agradezco esta oportunidad de ser un portavoz de lo que día a día lleva felicidad a sus usuarios, la compra o venta de su vivienda”.

Marco Antonio Regil