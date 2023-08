Poncho de Nigris es autonombrado el rey del reality show, pero Marcela Mistral no se queda atrás, aunque eso sí, solo se trató de uno enfocado en el canto.

Muchos creen que Marcela Mistral -de 34 años de edad- comenzó con su fama tras participar en un noticieros en Monterrey, Nuevo León de donde la pareja es oriunda, pero no es así.

Antes, la esposa de Poncho de Nigris -de 47 años de edad- estuvo en un reality show cuando tenía 18 años y es en un talento que recién ha vuelto a explotar.

Serrath no está jugando y ya mostró las primeras conversaciones con Poncho de Nigris

¿Qué pasó entre Poncho de Nigris y Serrath? La Casa de los Famosos México no terminaría sin polémica

En el 2007 en México, se llevó a cabo la primera y única edición del reality show que buscaba sustituir a Timbiriche y donde Marcela Mistral participó.

Aunque este no es un tema que hable mucho la influencer, los fans de Poncho de Nigris revivieron que Marcela Mistral quería formar parte de ‘La Nueva Banda Timbiriche’.

Así es, junto con Yurem -de 32 años de edad-, Marcela Mistral buscó ser parte de este nuevo elenco, pero no llegó a la final.

En internet incluso circulan videos de Marcela Mistral cantando diversas melodías y dándolo todo en el escenario, pese a que a la par la hacía de reportera.

Marcela Mistral asegura que pasó los filtros de ‘Buscando a la Nueva Banda Timbiriche’, de forma legal, sin importar que fuera de Televisa, pues asegura que sí es buena cantante.

Serrath no está jugando y ya mostró las primeras conversaciones con Poncho de Nigris

Miguel Bosé es asaltado violentamente en su casa; lo ataron junto a sus hijos, pero no se va de México

“Yo dije o me quedó o me quedo, y me quedé”.

Marcela Mistral, influencer.