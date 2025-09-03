La baja de peso que ha tenido Manuel Mijares de 67 años de edad, despertó alarmas porque luego se dijo que tuvo un riesgo de infarto, pero él ya salió a negar todo.

Y es que Manuel Mijares aseguró que su estado de salud es estable pese a que ahora lo critican por ser muy delgado.

Manuel Mijares niega haber sido hospitalizado por riesgo de infarto

Con fotografías se mostró el nuevo físico que Manuel Mijares obtuvo en un mes, pero luego se mencionó que el cantante fue hospitalizado por riesgo de infarto, pero todo se entendió mal.

Manuel Mijares, cantante. (Agencia México)

A través de un comunicado difundido en las redes sociales de Manuel Mijares, el cantante negó estar hospitalizado o tener algún problema de salud que lo pudiera llevar a eso.

Aclarando “Mijares se encuentra estable y no está internado” fue como se desmintieron los rumores que más bien fueron una mala interpretación de la información.

“Ante la reciente nota publicada sobre una supuesta hospitalización de Mijares, queremos aclarar que esta información es completamente falsa. La salud de Mijares está muy bien, gracias a Dios”. Comunicado de Manuel Mijares.

Manuel Mijares desmiente estar hospitalizado. (@oficialmijares)

Y es que los rumores sobre la salud de Manuel Mijares surgieron luego de que un extrabajador del cantante contó que en el pasado fue ingresado a un hospital por un riesgo de infarto.

Según la explicación, Manuel Mijares tenía un dolor en el pecho que lo llevó al hospital y aunque sí se confirmó el posible infarto se dijo que ya estaba fuera de peligro.

Sin embargo, la información se replicó en redes sociales como si el riesgo de infarto de Manuel Mijares hubiera sido reciente.

El nuevo peso de Manuel Mijares divide opiniones

Manuel Mijares negó tener problemas de salud y que eso lo haya llevado a bajar de peso, pero su nuevo físico es más que evidente.

Fans de Manuel Mijares notaron el cambio físico que tuvo en los últimos meses, lo que los tiene divididos porque algunos creen que bajó mucho de peso e incluso se “envejeció”.

Pero por otra parte, hay quiénes no dejan de halagar la belleza que Manuel Mijares tiene con comentarios como “te ves hermoso” en sus redes sociales.