La muerte de Benito Castro dejó sin Papiringo al nuevo proyecto de La Güereja. ¿Manuel ‘Flaco’ Ibáñez lo va a reemplazar? Esto dijo la actriz al respecto.

El lunes 11 de septiembre murió a los 77 años de edad Benito Castro, el actor y cantante tras sufrir un accidente en su casa.

Benito Castro se dirigía a una cita en Televisa, cuando cayó de las escaleras.

Desde hace días, Benito Castro celebraba un nuevo proyecto que involucraba su icónico personaje del Papiringo, junto a Mariana Elena Saldaña, La Güereja.

Sin embargo, la muerte lo sorprendió y ya no pudo grabar su nuevo programa. ¿Se va a cancelar? Esto se sabe.

Benito Castro esta feliz por su nuevo proyecto con La Güereja

El día que murió Benito Castro, el famoso se dirigía a Televisa a grabar el piloto de una programa con La Güereja, de 60 años de edad.

Se ha especulado que este nuevo proyecto estaba relacionado con La Güereja y Papiringo, los conocidos personajes de Benito Castro y Maria Elena Saldaña.

María Elena Saldaña 'La güereja' y Benito Castro. (@mariaelenasalof)

La Güereja acudió al funeral de Benito Castro y aseguró que al actor no le hubiera gustado que cancelaran el proyecto , por lo que podría segur en pie.

“Traíamos muchas ideas, muchos sueños (...) Hoy era el programa piloto de un proyecto muy bonito donde volvíamos a trabajar Benito y yo” La Güereja

No descartan que este programa sea un homenaje a Benito Castro, pues él estaba muy emocionado por ser coprotagonista a su edad.

“Yo creo que a él no le gustaría que se suspendiera (el proyecto) seguro le gustaría que paráramos este proyecto y de mi parte lo voy hacer dedicado a él, dedicado a mi Papiringo” La Güereja

¿Manuel ‘Flaco’ Ibáñez suplirá a Benito Castro como Papiringo?

La Güereja no descarta seguir con el programa en el que iba a participar Benito Castro, por lo que le podrían dar un nuevo giro a la serie o suplir al actor.

Un rumor entre reporteros mencionó que Manuel ‘Flaco’ Ibáñez, de 76 años de edad, podría ser quien supla a Benito Castro o tal vez tener un nuevo personaje.

Pero esto no ha sido confirmado, ni han mencionado cuál será el destino de este programa.

Benito Castro (Agencia México)

Manuel ‘Flaco’ Ibáñez fue amigo de Benito Castro y se despidió de él en Instagram, manifestado que su muerte le había dejado el “espíritu desecho”.

Deborah Castro -hija de Benito Castro- mencionó que sentiría como un homenaje que realizaran la serie que tanta ilusión le hacía al actor.

Por lo pronto, el productor Reynaldo López no ha contado el destino del proyecto de La Güereja y el Papiringo, o si Manuel ‘Flaco’ Ibáñez está considerado para suplir a Benito Castro.