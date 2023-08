Manu Nna no perdona su salida de MasterChef Celebrity 2023 y nombra a quienes merecían salir antes que él.

MasterChef Celebrity 2023 está muy cerca del final y Manu Nna se convirtió en el catorceavo eliminado.

El domingo 13 de agosto Manu Nna salió de MasterChef Celebrity 2023, ya que no logró superar el último reto el cual consistía en hacer una reducción.

Ahora, el stadupero dio su opinión sobre su salida y sigue creyendo que una participante debió salir antes que él.

La cocina forma parte de la carrera de Manu Nna, quien ha participado en tres concursos gastronómicos.

Manu Nna, de 32 años de edad, acudió al programa de YouTube de Azteca Uno ‘De lo que UNO se entera’.

Fue ahí donde dio su opinión sobre su salida de MasterChef Celebrity 2023 y cree que fue injusto que lo eliminaran.

El stadupero narra que mientras se enfrentó a verdaderos retos, una de sus compañeras sólo lloraba y los jueces la terminaban felicitando.

Manu Nna reprochó que en esa ocasión, él y sus compañeros hicieron grandes platillos, pero Mónica Dionne ganó el reto por llorar.

“Mónica empezó a llorar: ‘es que yo no sé cocinar’ empezó a llorar y dijo: ‘es que yo no sé cocinar’ cocina mexicana, sólo cocina internacional, ay no seas ridícula”

Manu Nna