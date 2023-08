“Me editaron como la perro villana”, se queja Manu Nna tras su expulsión de MasterChef Celebrity 2023 pues considera que su imagen se vio afectada.

El domingo 13 de agosto, Manu Nna se convirtió el eliminado número 14 de MasterChef Celebrity 2023, pese a que se había convertido en uno de los participantes más queridos.

La salida de Manu Nna -31 años de edad- estuvo llena de mucho drama y es que se enfrentó a sus “hermanas” en MasterChef Celebrity 2023.

Sin embargo, a través de sus redes sociales Manu Nna expreso su molestia al considerar que lo habían editado para que pareciera “la perro villana”.

Será que Manu Nna no estuvo de acuerdo sobre cómo salió de MasterChef Celebrity 2023.

Manu Nna en MasterChef Celebrity 2023 (@MasterChefMX)

Manu Nna se queja de que lo expusieron como “la perro villana” en MasterChef Celebrity 2023

La final de MasterChef Celebrity 2023 cada vez está más cerca por lo que los retos son más difíciles.

Sin embargo, durante la emisión de este 13 de agosto de MasterChef Celebrity 2023 se vivió un momento muy complicado cuando se tuvieron que enfrentar tres grandes amigos.

Manu NNa, Romina Marcos -de 27 años de edad- e Irma Miranda se fueron a reto de eliminación luego de que habían mostrado una gran amistad en el programa, por lo que se vivió un momento muy triste.

Sin embargo, Manu Nna, Romina Marcos e Irma Miranda -de 26 años de edad- generaron gran polémica luego de que arremetieron en contra de Mónica Dionne, pues consideraron que no debía salvarse.

Mónica Dionne -de 56 años de edad- logró subir al balcón por hacer verduras al horno, por lo que sus compañeros consideraron que no había sido justo esta decisión.

Manu Nna, Romina Marcos e Irma Miranda hicieron algunos comentarios sobre la salvación de Mónica Dionne que algunos consideraron fuera de lugar.

En medio de la polémica, Manu Nna mostró su molestia en las redes sociales pues consideró que lo habían editado para que parecierá “perro villana”.

Manu Nna mostró su descontento por la manera en la que lo retrataron en MasterChef Celebrity 2023.

“Bueno, me editaron como la perro villana del cuento… #MasterChefCelebrity” Manu Nna

Manu Nna (@manunisima / Twitter )

Manu Nna genera debate por quejarse sobre cómo lo retrataron en MasterChef Celebrity 2023

Las declaraciones de Manu Nna generaron gran controversia y es que muchos consideraron que en MasterChef Celebrity 2023 no lo obligaron a decir eso.

Aunque muchos se mostraron triste con su salida de MasterChef Celebrity 2023, otros consideraron que Manu Nna no podría quejarse de lo que se vio en el programa.

“Porque claro, te obligaron a decir lo que dijiste”, “O toma un respiro y asume la responsabilidad de lo que dices. O lo dijo alguien más?”, “¿Entinces no son tus palabras?”, “Hermana, hoy la imagen que diste fue de puro hate. Te queremos!”, señalaron algunos usuarios.

Incluso otros usuarios le recordaron que por lo que se quejó, fue por lo que terminó saliendo de MasterChef Celebrity 2023.

“‘Por unas verduritas unos suben al balcón’ y otras se van por no saber cocerlas jajajajaja”, “No que estaban muy fáciles las verduras? Ni eso pudiste hacer bien”, “Y sobre Mónica, pues ustedes no quisieron que cocinara pato o cordero, y le delegaron ustedes las verduras, así que no entendí tu enojo”, destacaron otros usuarios.