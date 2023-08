Manola Díez (49 años) y Gomita tuvieron una acalorada pelea en el Hotel VIP, que dejó a una siendo la villana... por segunda vez en sólo dos capítulos del reality show.

El equipo verde sigue resintiendo la derrota que sufrió en el primer capítulo del Hotel VIP, pues una de sus integrantes volvió a estallar en cólera.

Lo peor fue que esto sucedió contra una de sus compañeras, que intentó ayudarla a bajar su estrés, pero la ahora staff del Hotel VIP le respondió con hate.

Las protagonistas de la acalorada pelea fueron la actriz Manola Díez y la influencer Gomita (29 años).

Todo comenzó cuando Manola Díez volvió a mostrarse furiosa, al estar insatisfecha con el desempeño de sus compañeros como staff.

Así, Manola Diez comenzó a alzar la voz y a decir palabras altisonantes, mientras amenazaba con ser la pesadilla de sus contrincantes cuando le toque ser huésped de Hotel VIP.

Aracely Ordaz, Gomita, quizo ayudarle a la rubia actriz a bajar su estrés, lo que terminó de la peor manera posible para la influencer.

Gomita se acercó a Manola Díez con un plato de comida, le pidió que se sentara a comer, reconoció su labor como gerente del Hotel VIP y le dijo que la quería.

Todas estas atenciones hicieron enfurecer a Manola Díez, quien acusó a Gomita de ser “falsa” y de sólo portarse bien con ella para ganar protagonismo en el Hotel VIP.

Aún más, Manola Díez afirmó que Gomita sólo le dice que la quiere para provocar su enojo y que ella quede como víctima.

Gomita lamentó que Manola Díez malinterpretara su intento por ayudarla y con la voz entrecortada le dijo sentirse ofendida por haberla llamado falsa.

La reacción de Gomita contuvo por un breve instante a Manola Díez, quien dejó de gritar, aunque luego se mostró intolerante a las lágrimas de la influencer.

En entrevista posterior, Gomita dijo que buscó tranquilizar a Manola Díez porque su violento comportamiento le recordó el ambiente tóxico en el que vivió con su familia años atrás.

Así, dijo haber notado que Manola Díez se autosabotea, lo que ella intentó parar pero le resultó contraproducente.

Natalia Subtil habló luego con Manola Diez para hacerle ver que Gomita sólo quiso portarse bien con ella y su respuesta fue bastante grosera.

Sin embargo, Manola Díez pareció seguir sin entender que fue ella la que actuó mal.

Quienes sí tuvieron claro esto fueron los internautas, que le expresaron su completo apoyo a Gomita y ya comenzaron a pedir la salida de Manola Díez:

“Solo mire 5 minutos este programa y esa manola me estreso , me avisan cuando ya no este 🥱👍🏽”

Usuario de Instagram