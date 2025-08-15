Mane de la Parra- de 42 años de edad- y su novia Ligia Uriarte dieron el siguiente paso en su relación celebrando su boda civil.

Mane de la Parra compartió las emotivas fotos de su lujosa boda con Ligia Uriarte, la cual se llevó a cabo en una hacienda rodeados de caballos.

La lujosa boda de Mane de la Parra y Ligia Uriarte

Mane de la Parra y Ligia Uriarte -de 34 años de edad- quienes se comprometieron en 2024 sellaron su amor en una lujosa boda por lo civil.

El actor compartió este día especial con sus seguidores y público fotos inéditas de su enlace matrimonial.

“Las mejores cosas en la vida se cultivan con paciencia: el amor, la familia… y el buen tequila" Mane de la Parra

La lujosa boda de Mane de la Parra y Ligia Uriarte (Instagram @manedelaparra / Instagram @manedelaparra)

Mane de la Parra y Ligia Uriarte celebraron su boda por lo civil en una ceremonia privada rodeados de un entorno natural y lleno de tradición.

Mane de la Parra compartió un álbum de fotos de su boda con Lugia Uriarte, el cual tuvo lugar en la Hacienda El Mortero, en Durango.

En las imágenes, Mane de la Parra y Ligia Uriarte muestran su conexión y complicidad inmersos en un ambiente lleno de amor.

Los recién casados se tomaron de la mano para dar un recorrido por la elegante hacienda, lugar donde fue testigo del gran amor de la pareja.

Ligia Uriarte lució hermosa como toda una princesa al lucir un vestido largo blanco con un bordado de una flor.

Mientras que, Mane de la Parra eligió un elegante traje en color gris.

La boda de ensueño de Mane de la Parra y Ligia Uriarte

El enlace matrimonial de Mane de la Parra y Ligia Uriarte se dio en una ceremonia privada acompañados por su familia y amigos más cercanos.

Mane de la Parra describió el lugar como “una hacienda a la que solo se llega con el corazón”.

El cantante agradeció a su familia por estar presentes en tan importante día especial.

“Su presencia fue el regalo más valioso y el mejor testimonio de que el amor y la amistad no tienen fronteras” escribió Mane de la Parra.

Ligia Uriarte cautivo al lucir un segundo vestido de novia, el cual, fue confeccionado por el diseñador mexicano Benito Santos.

En las imágenes, Mane de la Parra y Ligia Uriarte se les ve sonrientes tomados de la mano rodeados de hermosos caballos.