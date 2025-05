A lo largo de su trayectoria artística, Mane de la Parra se ha mostrado accesible y educado con la prensa.

Sin embargo, en esta ocasión, sin querer queriendo, Mane de la Parra hizo enojar a camarógrafos y reporteros.

Mediante la red social X, el periodista de la farándula, Hugo Maldonado, de edad desconocida, “quemó” a Mane de la Parra.

Esto porque Mane de la Parra, de 42 años de edad, llegó tarde a la inauguración de su segunda sucursal de tacos “Atarantados”.

El multifacético citó a la prensa a las 8 de la noche, pero llegó a las 10:20 P.M. y de malas.

"Me entero que Mane de la Parra citó a la prensa a las 8 de la noche para inaugurar una sucursal de sus tacos y llegó 10:20 ¡Y de malas! MÁS DE DOS HORAS ESTUVIERON ESPERÁNDOLO PARA QUE LES INVITARA UN TACO. Hasta aquí mi reporte"

Inevitablemente el reporte dividió opiniones. Algunas personas llamaron irrespetuoso a Mane de la Parra así como grosero por hacer esperar a la prensa aún cuando le darían publicidad.

Mientras que otros más se lanzaron contra los reporteros que cubrieron el evento por haberlo esperado tanto tiempo a cambio de un taco.

A su llegada a la nueva sucursal de tacos, Mane de la Parra explicó a la prensa que su tardanza se debió a un accidente en el que no estuvo involucrado.

Por lo que al recordar que no se puede tener el control de todo, Mane de la Parra se disculpó.

“Había un accidente, perdón no me gusta hacerlos esperar, pero son cosas que, a veces, uno no controla”

