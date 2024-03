Magaly Chávez reveló el infierno que ha vivido luego de que Alfredo Adame le inventara que es una mujer trans, situación que la expuso a la transfobia.

A través de una plática que Magaly Chávez -de 34 años de edad-, tuvo para el podcast de Un Tal Fredo, expuso lo que ocurrió desde que Alfredo Adame dijo que era una mujer trans.

Incluso, explicó que interpuso una orden de restricción a Alfredo Adame -de 65 años de edad- para que no pudiera ni hablar de ella, por todo lo que le inventó tras haber rechazado tener una verdadera relación con él.

Magaly Chávez ha ventilado en múltiples ocasiones que su relación con Alfredo Adame, no fue más que invento por trabajo, sin embargo, este negocio solo terminó perjudicándola.

La actriz contó a Un Tal Fredo, que todo iba bien con Alfredo Adame, hasta que este le propuso realmente que fuera su novia -no como publicidad-, situación a la que se negó rotundamente.

Magaly Chávez contó que los conflictos con Alfredo Adame no inician en cuanto lo conoces, sino cuando una persona se niega a hacer algo que él le pida o más bien, exija.

Fue tras esto y luego de Survivor, que Alfredo Adame le inventó a Magaly Chávez que era una mujer transgénero, situación que la ha llevado a vivir entre la transfobia de México.

Y es que no solo narró que sus redes sociales están llenas de insultos transfóbicos como “puto”, y “muérete”, sino que la han hasta encarado “por engañar a los hombres”.

7 fondos de pantalla de Freddy Fazbear, animatrónico de Five Nights at Freddy’s, para descargar en tu smartphone

Asimismo, explicó que en una ocasión comiendo en un restaurante escuchó que hombres estaban planeando agredirla cuando saliera del lugar.

Por otra parte, Magaly Chávez dijo que el chisme que Alfredo Adame resultó en que hasta tiene problemas para tener un novio o salir con alguien porque le preguntan “¿sí eres trans?”.

En la calle, hace poco casi me pegan, en redes me dicen “eres un puto”, “te vamos a (...) cuando te veamos”, “¿te puedo decir hombre?” “muerete”.

Magaly Chávez explicó que ya interpuso una orden de restricción a Alfredo Adame para que dejara de hablar de ella, pero él no la ha cumplido, por lo que deberá responder con las multas al salir de La Casa de los Famosos 2024.

“Tengo medidas de protección que él tiene que acatar y de las cuáles no ha hecho caso, una de ellas es hablar de mí, no puede hablar de mí, yo no sé cuántas multas ya deba”.

Magaly Chávez, actriz.