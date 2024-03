Lupillo Rivera -de 52 años de edad- se declaró en La Casa de los Famosos 2024; sin embargo, Ariadna Gutiérrez bajó al cantante de su nube.

Este lunes 15 de marzo arrancó de manera oficial la décima semana de competición en el exitoso reality show de Telemundo.

Lo que a su vez quiere decir que los habitantes de La Casa de los Famosos 2024 que siguen en pie, han convivido poco más de dos meses durante su encierro.

Por lo que, inevitablemente, han tenido el tiempo suficiente para conocerse de cerca. Algo que al parecer habría terminado en enamoramiento para Lupillo Rivera.

Pues le abrió su corazón a Ariadna Gutiérrez -de 30 años de edad- ante las cámaras de La Casa de los Famosos 2024.

Los espectadores de La Casa de los Famosos 2024 pudieron presenciar el momento en el que Lupillo Rivera expresó sus sentimientos a Ariadna Gutiérrez.

Por lo que declaró el cantante, se siente muy atraído por la modelo colombiana, pues fue directo al grano cuando quiso hablar con ella en privado.

Incluso Ariadna Gutiérrez notó el nerviosismo en Lupillo Rivera, quien abrió su corazoncito para revelar sus verdaderas intenciones:

“Me gustas mucho y cada vez me gustas más. A lo mejor yo me estoy apresurando o a lo mejor, no sé, me estoy enredando de más”.

Lupillo Rivera