Thalí García -de 33 años de edad- expuso el abuso al que la ha sometido Telemundo no solo dentro de La Casa de los Famosos 2024, sino también en otras producciones de la televisora.

Y es que si creíste que el escándalo entre la actriz y el reality show de Telemundo había terminado cuando Thalí García decidió escapar, estabas equivocado.

Pues hay un trasfondo todavía más turbio de lo que muchos imaginaron y que Thalí García ya reveló.

Pues la actriz mexicana denunció que la drogaron en La Casa de los Famosos México 2024 y que en ese estado la encerraron en la suite con uno de sus compañeros.

Además de que durante el último año ha estado sufriendo de acoso y difamación por parte de Telemundo, quienes iniciaron un proceso de demanda, de la mano con Endemol, en contra de Thalí García .

Esto porque la actriz fue a gritarles a sus ex compañeros de La Casa de los Famosos 2024 y por exponer mensajes privados de la producción.

Fue por medio de un live de Instagram que Thalí García solicitó ayuda de los medios de comunicación para que la ayudaran a difundir una serie de denuncias públicas.

Siendo la primera en contra de Telemundo y Endemol.

Por lo que mencionó la actriz, han sido 13 años en los que ha trabajado de manera intermitente dentro de la televisora, en donde se dedicó a hacer su trabajo sin ningún problema.

Sin embargo, todo cambio cuando Telemundo la invita a ser parte de Los 50, el reality show que estrenó su primera edición.

Y que pese a todas las negativas, Thalí García terminó aceptando más por fuerza que por ganas.

Esto porque ya habían confirmado su participación en la novena temporada de El Señor de los Cielos, pero le hicieron un cambio en el que solo trabajaría durante un mes.

Lo que significaba que tenían pensado sacarla de la serie, pese a que Telemundo ya le habían dicho a la actriz que estaría en toda la nueva temporada.

Al respecto, Thalí García anunció su salida debido a que no le convenía trabajar por un mes de honorarios y prefería estar en un proyecto que le requiriera más tiempo.

Sin embargo, Telemundo la amenazó diciendo que era “su obligación”, esto pese a que la actriz no contaba con un contrato de exclusividad con la televisora.

Momento en el que Karen Barroeta, jefa de una de las áreas de Telemundo, se contactó con la Thalí García para llegar a un acuerdo; ofreciéndole dos meses de salario y 30 capítulos de El Señor de los Cielos.

Todo esto a cambio de que participara por lo menos durante dos semanas en el reality show de Los 50.

Thalí García terminó por aceptar una breve participación en Los 50, pues en sus palabras lo vio desde el lado de la gratitud que durante años sintió con Telemundo.

Por lo que no quería tener problemas con la televisora.

Sin embargo, la participación obligada de la actriz también tuvo algunos problemas, pues para empezar le dieron la indicación de que tuviera pleitos con Manelyk González, de 35 años de edad.

Por lo que dentro de Los 50 tuvieron rivalidad por órdenes de la producción. Pero pese a que todo era planeado, nadie le había anticipado a Thalí García que la iban a golpear dentro del programa.

Pues se recordará que Shirley Arica fue expulsada por irse a los golpes con la actriz. Aún así, la salida de la actriz se dio conforme lo acordado, dejándola con un mal sabor de boca.

Por desgracia para Thalí García, Telemundo hizo lo peor para obligarla a entrar a un reality show, pues su llegada a La Casa de los Famosos 2024 también fue prácticamente forzada.

De acuerdo con la actriz, su esposo ya tenía algunos proyectos pactados con la televisora, así que para evitar conflictos de interés tuvo que decir que se separarían para no afectar su trabajo.

Sin embargo, en Telemundo no le respetaron lo dicho y terminaron despidiéndolo, por lo que ambos se quedaron sin trabajo con la Navidad en puerta.

Por lo que cuando le ofrecieron a Thalí García estar en La Casa de los Famosos 2024 no lo pensó, pues necesitaban el dinero por sus hijas.

Una de las revelaciones más fuertes que dio Thalí García, fue en torno a su verdadera salida de La Casa de los Famosos 2024, pues aseguró ser drogada dentro el programa.

Esto por medio de un médico que le recomienda a los habitantes el uso de ansiolíticos, los cuales otorgaba sin mostrarles el empaque.

Recordando la vez que la hicieron tomar algo que la hizo ver doble.

“El médico que tienen adentro te medica, te sugiere ansiolíticos, te sugiere medicamentos sin siquiera abrirlos enfrente de ti. Hubo un día, Lupillo cuando salga podrá dar fe, que estoy segura que me drogaron”.

Por si fuera poco, Thalí García dijo que también la secuestraron en La Casa de los Famosos 2024, pues algo que no se ve en las transmisiones es que la salida de la suite la determina La Jefa.

Por lo que la dejaban encerrada con Lupillo Rivera durante horas, todo solo para apoyar el chisme de que estaban teniendo un amorío.

“Les dije que no me quería tomar una pastilla, hicieron que me la tomara y de repente yo veía doble en el cuarto con Lupillo, suite donde vivía encerrada”.

Thalí García