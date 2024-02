Lupillo Rivera -de 52 años de edad- anduvo 20 días borracho cuando Belinda lo cortó y todavía se pone triste al acordarse.

Belinda -de 34 años de edad- ha dejado una gran huella en su ex parejas y así ocurrió con Lupillo Rivera, con quien inició una relación en 2019, según se dice.

La pareja se conoció en “La Voz México” y Lupillo Rivera sigue recordando su fugaz romance con Belinda, el cual habría durado más de 6 meses.

Lupillo Rivera estuvo muy dolido por su ruptura con Belinda y se la pasó borracho

Lupillo Rivera se sinceró con sus compañeros de La Casa de los Famosos 2024 de Telemundo y les contó algunos detalles de su relación con Belinda.

El cantante narró que cuando conoció a Belinda, ella pensaba que era una persona machista.

Lupillo Rivera y Belinda. (Especial)

Es por eso que él la invitó a salir y se quiso lucir para dejar una buen impresión en Belinda, incluso asegura que en la primera cita tuvieron una “noche de pasión”.

El conocido como “Toro del corrido” mencionó que se enamoró muy rápido de Belinda, quien llegó a convivir con sus hijos.

“Lupita y el rey (hijos de Lupillo Rivera) se llevaron super, super bien con ella (...) Mucha gente podrá decir: ‘Te enamoraste muy rápido’ me enamoré por la mujer quien era” Lupillo Rivera

Lupillo Rivera reveló que sufrió mucho cuando Belinda lo terminó, al punto que se la pasó borracho 20 días seguidos.

“Me dolió mucho, me marcó y que puedo decir orgullosamente en la borrachera como unos 20 días sin parar, nunca se lo demostré a nadie” Lupillo Rivera

Lupillo Rivera le dedicó una triste canción a Belinda tras su ruptura

Belinda dejó literalmente marcado a Lupillo Rivera, pues el cantante se tatuó su rostro en el brazo.

Después de su separación, Lupillo Rivera se cubrió el tatuaje, pero siguió recordando a Belinda y hasta le dedicó una canción.

Lupillo Rivera le confesó a sus compañeros de La Casa de los Famosos 2024 de Telemundo que le dedicó una canción a Belinda durante sus borracheras.

Se trata de la canción “Al ver que te vas”, de la cantante Chayito Valdez y Lupillo Rivera hasta cantó un fragmento de la melodía a sus compañeros.

“La canción es que canté ahora: ‘Sin mirar diferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad’ (...) Es canción la oí y me acabe 2 mariachis escuchando esa canción, son canciones que marcan” Lupillo Rivera

Lupillo Rivera le entra al mundo de la mariguana. (@LupilloRiveraOficial)

Lupillo Rivera asegura que había cosas de su relación con Belinda que nunca había contado, porque son figuras públicas.

Las declaraciones de Lupillo Rivera han molestado a los fans de Belinda, pues le recordaron que un “caballero no tiene memoria”.

Otros aseguran que Lupillo Rivera no está hablando de Belinda, si no de su ex esposa Giselle Soto, pero todo indica que sí habla de la cantante de ‘Cactus’.