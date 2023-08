Luisito Comunica se une a la funa de contra Yahritza y Su Esencia, pero le recordaron un episodio en Puebla que no dejó bien visto al youtuber.

Al parecer, el trío de hermanos Yahritza y Su Esencia siguen sumando detractores ante sus dichos contra México.

Pues ahora, el youtuber mexicano Luis Arturo Villar Sudek, mejor conocido como Luisito Comunica -de 32 años de edad- se lanzó con todo en contra Yahritza y Su Esencia con un sketch muy directo.

Revive video de Yahritza y Su Esencia donde pide que no le hablen en español; “si no les gusta se pueden retirar”

A través de un video sketch es como el youtuber Luisito Comunica se lanza contra Yahritza y Su Esencia, luego de los dichos que han cancelado a la banda estadounidense de música mexicana.

A lo que Luisito Comunica creó el video “ cuando tu amigo se va 6 meses a Estados Unidos y regresa a México”.

Por lo que al influencer, Luisito Comunica se le ve transformado en ese amigo que se fue al “gabacho” y hasta habla ya con acento gringo.

Luego de que una voz le pregunté si van a comer unos tacos, alguna otra comida mexicana, o incluso lo invita salir a pasear por las calles a lo que se escucha a Luisito Comunica decir:

“La comida en México no me gusta, yo como puro chicken, burgers, wings, me gusta más la comida de mi Washington. México no me gusta, mucho ruido, muy ruidoso”.

Luisito Comunica