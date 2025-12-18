Se acabaron los rumores. Luis ‘Potro’ Caballero y Fernanda de la Mora hacen pública su ruptura.

A través de un comunicado publicado en el Instagram de Luis ‘Potro’ Caballero y Fernanda de la Mora se informa de la separación por mutuo acuerdo.

“Hemos decidido poner fin a nuestra relación como pareja. Esta decisión ha sido tomada desde la madurez y el respeto”

Y adelantándose a las especulaciones, la expareja niega que el motivo de la ruptura sea una infidelidad.

“Queremos dejar claro que no hubo terceros involucrados” Fernanda de la Mora y Luis 'Potro' Caballero

Fernanda de la Mora y Potro Caballero (Potro Caballero Instagram @luispotrocaballero)

Una vez aclarado, Fernanda de la Mora -de 30 años de edad- y Luis ‘Potro’ Caballero’ -de 33 años de edad- se comprometen a ver por el bienestar de su hijo en común.

“En todo momento se ha priorizado el bienestar de nuestro hijo, quien seguirá siendo el centro de nuestras vidas y el vínculo más importante entre nosotros. Continuaremos siempre comprometidos a cuidar y acompañar a nuestra familia, velando por su bienestar y el manteniendo un lazo basado en el respeto, cariño y el apoyo mutuo” Fernanda de la Mora y Luis 'Potro' Caballero

Luis 'Potro' Caballero anuncia su separación de Fernanda de la Mora (@luispotrocaballero / Instagram)

¿Por qué se separan Luis ‘Potro’ Caballero y Fernanda de la Mora?

Semanas atrás, fans de Luis ‘Potro’ Caballero y Fernanda de la Mora notaron que algo ocurría con la pareja, quienes sorpresivamente dejaron de seguirse en redes sociales.

Luis ‘Potro’ Caballero y Fernanda de la Mora ya no aparecían juntos en sus publicaciones y tampoco se mencionaban en las mismas, un distanciamiento entre ambos comenzó a evidenciarse.

Pronto surgió el rumor sobre una infidelidad de parte del influencer, quien habría engañado a la madre de su hijo con un actriz de la obra de teatro “El fantasma de la ópera”.

Luis 'Potro' Caballero forma parte de la puesta en escena “El fantasma de la ópera” (@luispotrocaballero / Instagram)

Aunado a esto, lenguas aseguraron que Fer de la Mora comenzaba a lanzar indirectas en las que acusaba a ‘Potro’ de ser un padre ausente e incluso irresponsable.

Fernanda de la Mora junto a su hijo Luciano (@ferdlm / Instagram)

El rumor sobre una ruptura tomó fuerza e inevitablemente la verdad se reveló. Los influencers confirmaron su separación mediante un comunicado; sin embargo, Fernada de la Mora, se adelantó.

La modelo publicó en sus redes sociales un video de sí misma cargando a su hijo Luciano, de un año de edad. Cuando un seguidor preguntó por el ‘Potro’, ella respondió que ya no estaba.

Esta buenisimo el chisme de Potro y Fernanda. Yo no sabía que ella ya había confirmado que no están juntos. @soyeddynieblas @TVNotasmx Saquen chisme para confirmar si Potro de verdad le fue infiel con una de la obra en la que está 💀 @EdenDorantes https://t.co/wMpfhaQn2s pic.twitter.com/irPcbm3ZmR — Jazmiin04 (@Jazmiinn04) December 16, 2025

Hasta el momento se desconoce el motivo de la ruptura, misma que ha sorprendido a sus seguidores y es que Luis ‘Potro’ Caballero, a poco de nacer su hijo, aseguró que Fernanda era la mujer con la que pasaría el resto de su vida.