Luis Gerardo Méndez es la portada de Vogue Hombre de septiembre. El actor compartió un mensaje por su logro en la popular revista.

Vogue México compartió la portada de su edición de septiembre con Luis Gerardo Méndez como protagonista, vistiendo un camisero con estampado de rayas, corbata y un abrigo negro.

“Luis Gerardo de 15 años nunca se lo hubiera imaginado. Qué alegría poder hacerlo en este momento de mi vida” Luis Gerardo Méndez

Luis Gerardo Méndez protagoniza su primera portada en Vogue Hombres

La extensa trayectoria de Luis Gerardo Méndez lo llevar a ser la portada de Vogue por primera vez en su carrera y el momento marca su ascenso.

Luis Gerardo Méndez se encuentra triunfando en Hollywood y trabajando con estrellas de renombre como Penélope Cruz, por lo que no fue sorpresa que se convirtiera en portada de Vogue.

Luis Gerardo Méndez es la portada de Vogue hombres de septiembre (X/@LuisGerardoM)

El actor forma parte de la edición Vogue Hombre de septiembre, para la que realizó una sesión de fotos donde combinó la moda emergente con diversas etapas históricas.

Luis Gerardo Méndez compartió en redes sociales su orgullo por ser parte de la portada de Vogue, y mencionó que nunca se había imaginado ser parte de una de las revistas más icónicas de la moda.

El actor resaltó que ha tenido una temporada de trabajo y se encuentra en espera del estreno de Animals, una película en la que trabajó con Ben Affleck.

Luis Gerardo Méndez no para y actualmente combina su trabajo en Hollywood con el teatro mexicano, pues es parte del elenco de Hoy no me puedo levantar.

“Gracias Vogue. Nunca se me va a olvidar”, mencionó Luis Gerardo Méndez sobre su paso por la portada.

Luis Gerardo Méndez nunca imaginó ser portada de Vogue

Vogue Hombre promete explorar el universo artístico que rodea a Luis Gerardo Méndez, quien combina su trabajo entre Los Ángeles y México.

Luis Gerardo Méndez expresó en Instagram que su “yo” de 15 años no podría haber imaginado que sería parte de Vogue y hasta compartió una foto de su adolescencia.

En la sesión de fotos protagonizada por Luis Gerardo Méndez se le ve usando atuendos de los años veintes, hasta un atuendo clásico con capa estilo victoriano, combinado con un pantalón de mezclilla y botas estilo militar.