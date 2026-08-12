Luis Gerardo Méndez aparece en el tráiler de “Animals”, la nueva película de Ben Affleck

Luis Gerardo Méndez sorprendió a sus seguidores al aparecer en el tráiler de “Animals”, la nueva película de Ben Affleck que llegará a cines seleccionados y a Netflix el 9 de octubre del 2026.

Animals es un thriller político y criminal dirigido, coescrito y protagonizado por Ben Affleck para la plataforma Netflix.

El elenco destaca por su diversidad e incluye figuras internacionales, entre ellos los mexicanos Luis Gerardo Méndez y Adriana Paz.

Tráiler de “Animals”, nueva película de Ben Affleck, nos revela el personaje de Luis Gerardo Méndez

En el primer avance de la película “Animals”, la aparición de Luis Gerardo Méndez destaca por ser breve pero cargada de tensión, siguiendo la estética de un tráiler que se caracteriza por la ausencia total de diálogos.

Luis Gerardo Méndez aparece junto a la actriz mexicana Adriana Paz; ambos interpretan a una pareja en la historia.

En el video, se les puede ver abrazados y visiblemente conmocionados o perturbados por los eventos que rodean la trama.

Debido a que el teaser no contiene diálogos, la presencia de Méndez se centra en su lenguaje corporal y expresiones faciales para transmitir el suspenso y la angustia que definen a este thriller criminal.

Aunque el tráiler permite este primer vistazo, el papel exacto que desempeñará su personaje dentro de la “red de engaños” y el peligroso mundo político de Los Ángeles aún no ha sido revelado detalladamente.

Luis Gerardo Méndez forma parte de un reparto estelar dirigido por Ben Affleck, que incluye a figuras como Kerry Washington, Gillian Anderson y Steven Yeun.

Animals tiene previsto su estreno en cines seleccionados y en Netflix el próximo 9 de octubre de 2026.

Esta es la trama de “Animals”, nueva película de Ben Affleck, protagonizada por Luis Gerardo Méndez

La trama de “Animals” se centra en un intenso conflicto criminal y político que se desencadena cuando el hijo de Mark Kimball (interpretado por Ben Affleck), un candidato a la alcaldía de Los Ángeles, es secuestrado.

La vida de Mark y su esposa Abigail (Kerry Washington) se ve alterada tras recibir una llamada telefónica ominosa que inicia la pesadilla. La familia ya estaba siendo observada antes de que ocurriera el rapto.

Se sugiere que el secuestro no es un crimen al azar, sino un intento deliberado por frenar el avance político de Kimball y controlar sus acciones de cara a la elección.

Los padres se ven inmersos en una carrera contra el tiempo para reunir el dinero necesario para el rescate. Esta situación los obliga a tomar decisiones extremas y dolorosas que ponen en riesgo su integridad y todo lo que han construido.

La búsqueda los lleva a través de una compleja red de mentiras y secretos oscuros.

Durante el proceso, cuentan con la ayuda de una investigadora o “solucionadora” (fixer) interpretada por Gillian Anderson, mientras que Steven Yeun encarna al director de campaña que se mantiene cerca del candidato durante la crisis.