Algo que muy pocos sabían es que, por un momento, Luis Gerardo Méndez pudo haber sido el conductor de Zapping Zone en lugar de Roger González.

Antes de ser conocido por Club de Cuervos y Nosotros los Nobles, Luis Gerardo Méndez hizo casting para ser parte de Zapping Zone de Disney.

Luis Gerardo Méndez quería ser parte de Zapping Zone

Durante el podcast “Enkamados”, Carla Medina dio a conocer a todas las personas que hicieron casting para Zapping Zone, uno de los más destacados fue Luis Gerardo Méndez.

Tanto Carla Medina como Luis Gerardo Méndez hicieron casting para Zapping Zone en su segunda etapa, luego de la llegada del elenco original del año 2000.

Se puede decir que eran la segunda generación de Zapping Zone, donde también figuraba Roger González, quien es uno de los conductores más recordados del show de Disney.

Sin embargo, al parecer el protagonista de Club de Cuervos no convenció a la gente del show, pues no fue requerido para una segunda prueba, siendo Roger González el elegido.

Luis Gerardo Méndez, actor. (@luisgerardom)

Martha Higareda sí fue parte de Zapping Zone y no Luis Gerardo Méndez

Otra cosa que destacó Carla Medina, además del casting de Luis Gerardo Méndez, es que Martha Higareda ya era parte de Zapping Zone en ese momento.

Carla Medina contó que Martha Higareda estuvo un tiempo en Zapping Zone, pero se salió porque la llamaron para hacer Amar Te Duele.

Tras la película y el gran éxito que tuvo, Martha Higareda se dedicó al mundo del cine, por lo que no regresó al programa de Disney que se mantuvo al aire hasta 2012.

Siendo esta una de las anécdotas más curiosas en relación a celebridades que actualmente se identifican por otros proyectos, y no tanto por el show de Disney.

Pues tanto Martha Higareda como Luis Gerardo Méndez han destacado en producciones de cine y televisión, alejadas del contenido infantil.