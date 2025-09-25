Se dio a conocer que existe una nueva denuncia de Ivet Playà contra Alejandro Sanz por presunto abuso sexual.

La gimnasta Ivet Playà -de 28 años de edad- ha expuesto de nuevo el caso de abuso y manipulación que presuntamente vivió con Alejandro Sanz.

Ivet Playà lanza nueva denuncia contra Alejandro Sanz por presunto abuso sexual

A través de redes, Ivet Playà lanzó una nueva denuncia contra Alejandro Sanz por presunto abuso sexual, reafirmando lo que dijo sobre el cantante español.

Ivet Playà hizo una cronología de lo que ha vivido y cómo fue desacreditada, además de que señaló que quienes cometieron el delito fueron Alejandro Sanz y su equipo legal.

Según dijo, al revelar secretos mediante la periodista Guiomar Roldán .

“En marzo quiero hablar en prensa sobre mi historia. En abril me piden una propuesta de negocio para silenciarla. En junio giran la tortilla para tacharme de algo porque no tienen NADA en contra de mí. Fin de la historia”. Ivet Playà

Nueva denuncia de Ivet Playà contra Alejandro Sanz por presunto abuso sexual (Captura de pantalla)

Las acusaciones de Ivet Playà surgen después de que la gimnasta diera detalles en junio pasado de su caso contra Alejandro Sanz en el programa De Viernes.

De acuerdo con Ivet Playà, todavía no ha contado todo lo que vivió, ya que acusó que no se lo permitieron:

“La realidad es que todavía no he contado nada de lo que pretendía contar. No me dejaron y la culpa fue mía por ir al sitio equivocado” Ivet Playà

Además de que puntualizó que Alejandro Sanz no estaba soltero mientras intentaba tener una relación con ella .

“Alejandro Sanz tenía (y sigue teniendo) novia y pretendía al mismo tiempo seguir utilizándome como objeto sexual. Fin.” Ivet Playà

No hay que olvidar que la relación de Ivet Playà comenzó en 2015 cuando ella tenía 16 años.

Ivet Playà seguía a Alejandro Sanz en redes porque era fan de su música y el cantante le mandaba mensajes y comentarios.

Después la relación pasó a ser más “personal, laboral e incluso íntima“.

Sin embargo, tras las acusaciones, Alejandro Sanz contestó en mayo pasado, asegurando que Ivet Playà le propuso participar en una inversión para un negocio familiar y que él se negó.

Ivet Playa Meca (Instagram ivetplaya / Instagram ivetplaya)

Ivet Playà tomará acciones legales contra los comentarios ofensivos que ha recibido por exponer a Alejandro Sanz

Además de lanzar nueva acusaciones contra Alejandro Sanz, Ivet Playà anunció que tomará medidas legales luego de recibir insultos al habla del cantante de Corazón partío.

Según detalló la gimnasta catalana, hasta el momento lleva “recopilados más de 100″ comentarios negativos y críticas hacia ella.

“En estas últimas semanas he estado recopilando todos los comentarios ofensivos que he recibido y presentaré las acciones legales correspondientes por los insultos y vejaciones vertidos contra mi persona.” Ivet Playà

De igual forma, Ivet Playà se defendió de quienes la tachan de “despechada” mencionando que no hay “nada más lejos de la realidad”.