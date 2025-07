Julissa rompió el silencio sobre la complicada situación que enfrenta Luis de Llano, de 80 años de edad.

Esto, después de que la Suprema Corte de Justicia rectificará la sentencia de daño moral por parte de Sasha Sokol.

Julissa habla de la situación legal de su hermano Luis de Llano tras demanda de Sasha Sokol

Julissa -de 81 años de edad- expresó que, como su familia, está presente para su hermano Luis de Llano.

Sin embargo, no lo defiende y prefiere mantenerse hermética sobre la sentencia legal que favorece a Sasha Sokol, de 55 años de edad.

“Yo no digo que le de apoyo, yo estoy ahí y soy su hermana pero no le puedo dar otro tipo de apoyo” Julissa

Julissa reapareció frente a las cámaras de Ventaneando tras unos meses alejada de los reflectores por problemas de movilidad.

La productora precisó que el tema Sasha Sokol es uno en el que no quiere ahondar, debido a que involucra a su hermano Luis de Llano.

Aclaró que, a pesar de guardar silencio por respeto a Luis de Llano y Sasha Sokol, no toma partido por ninguna de las partes.

“No puedo hablar de eso, hablando del problema de mi hermano, en vez de apoyarlo, voy en contra de él y yo no quiero hablar de eso” Julissa

Ante la insistencia de la prensa, Julissa declaró que la situación “es muy triste”.

También precisó que, desde hace mucho, no sostiene ningún tipo de comunicación con Sasha Sokol y prefiere no saber del asunto.

“La verdad no la he visto, procuro no enterarme mucho del tema”, finalizó Julissa.

Luis de Llano, productor. (Cuartoscuro)

Cecilia Fuentes, hermana de Luis de Llano, revictimizó a quienes denuncian abuso

Cecilia Fuentes, hermana de Luis de Llano, generó controversia al revictimizar a las víctimas de abuso que han denunciado a sus agresores.

En una reciente entrevista, Cecilia Fuentes descalificó las denuncias, sugiriendo que quienes hablan sobre sus experiencias lo hacen para enriquecerse.

La hermana de Luis de Llano reclamó que estaba de “moda echarle la culpa a la gente”.

Estas declaraciones provocaron una ola de reacciones en redes sociales, donde muchos expresaron su indignación ante la falta de empatía y apoyo a las víctimas de todo tipo de abuso.