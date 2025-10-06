Parece que Lucerito Mijares de 20 años de edad, terminó indignada luego de La Casa de los Famosos México 2025, pues expresó en X su sentir sobre la decisión del ganador.

De los integrantes que pasaron a la final de La Casa de los Famosos México 2025, Aldo Tamez de Nigris de 26 años de edad, fue el ganador de la tercera temporada, pero no les gustó a muchos.

Lucerito Mijares reclama a La Casa de los Famosos México 2025 porque ganó uno que peleaba

La final de La Casa de los Famosos México 2025 entre integrantes de cuarto Día y cuarto Noche dio mucho de qué hablar y hasta Lucerito Mijares mostró haberse enganchado con el reality show.

A través de su cuenta en X, Lucerito Mijares mostró estar atenta a la final de La Casa de los Famosos México 2025 siendo Aldo Tamez de Nigris el ganador perteneciente al cuarto Noche.

Sin embargo, desde el primer instante que El Abelito salió de La Casa de los Famosos México 2025 con el tercer lugar dicho por la conductora, la cantante se expresó con disgusto sin poder creer que no ganara.

Minutos más tarde, quedando Aldo Tamez de Nigris y Dalilah Polanco, Lucerito Mijares expresó su opinión sobre el posible ganador de la tercera temporada del reality show.

“Estoy hablando de La Casa de los Famosos México 2025 y no puedo creer que alguien que no de pelea y no tenía ningún pex, no haya ganado! (sic)”. Lucerito Mijares, cantante.

Lucerito Mijares muestra indignación en la final de La Casa de los Famosos México 2025. (@LuceroMijaresOf)

Luego de ello, la hija de Lucero compartió un X de su mamá, donde felicitaba a Aldo Tamez de Nigris porque dijo que viajaría con sus amigos de La Casa de los Famosos México 2025 incluyendo a El Abelito.

Asimismo, Lucero Mijares aplaudió que Aldo Tamez de Nigris hiciera público que repartiría el premio de 4 millones de pesos con El Abelito, pues él mismo dijo que quería su amigo fuera el ganador.

“Vamooos. Te adoramos y al compartir tu premio más”. Lucerito Mijares, cantante.

La Casa de los Famosos México 2025 terminó luego de más de dos meses del reality show.