Erasmo Catarino, ganador de La Academia en 2005, cambió el escenario por un escaño, al ser ungido como Senador temporal por el Partido Verde, el pasado 26 de junio.

Mientras el cantante de 47 años era ungido en la Cámara de Senadores, Rubí Ibarra, la “quinceañera viral” y exalumna de La Academia, pareció pronunciarse al respecto en redes sociales.

Su mensaje, lleno de ironía, ha hecho que los fans de La Academia se pregunten si a 3 años de distancia Rubí Ibarra no le perdona a Erasmo Catarino el plantón que le puso en el reality show.

Rubí Ibarra se corona protagonista de la obra de teatro “Como un cuento de Hadas” (Especial / Instagram @iamrubiig)

¿Coincidencia o mensaje directo? Esta fue la publicación de Rubí Ibarra después de que Erasmo Catarino se convirtió en Senador

¿Qué dijo Rubí Ibarra? La joven de 24 años pareció querer exaltar los contrastes de su vida y la de Erasmo Catarino en sus redes sociales.

El jueves 27 de junio, en sus historias de Instagram, Rubí Ibarra compartió una curiosa publicación en la que aparece convertida en una inconforme banana animada.

Con un texto muy coloquial, expresó: “Estoy como las señoras todos los perros días en puros trámites. Estoy hasta la M”.

Muchos interpretaron su mensaje como una indirecta a la investidura de Erasmo Catarino.

¿Rubí Ibarra le dedicó indirecta a Erasmo Catarino? (@iamrubiig / Instagram)

El escándalo que une a Erasmo Catarino y a Rubí Ibarra: Un plantón en el escenario de La Academia

La historia que une a Erasmo Catarino con Rubí Ibarra se remonta a “La Academia 20 años”, transmitida en 2005.

En aquel entonces, Erasmo Catarino fue invitado para cantar con la joven en uno de los últimos conciertos de la temporada.

Sin embargo, el día del show, Erasmo Catarino brilló por su ausencia y Rubí Ibarra tuvo que salir de improviso al escenario con Menny Carrasco, otro exalumno del reality show.

Más tarde Erasmo Catarino explicó que no se había presentado por desacuerdos con la producción de La Academia.

Erasmo Catarino y Rubí Ibarra (Especial)

El cantante explicó que en ese momento no tenía tiempo para acudir a ensayar con Rubí Ibarra.

Fue por eso que propuso interpretar dos canciones que él domina, pero la producción de La Academia se negó y él no quiso subir al escenario, arriesgándose a ofrecer un mal show.

“La producción sabía, se los aclaré: ‘si no voy con un tema que yo me sé, yo no me voy a exhibir, ni voy a salir mal’, ¿por qué? Porque cualquiera tiene que ensayar, por muy chingón que seas, tienes que ensayar y aprenderte bien el tema”. explicó Erasmo Catarino.