Lorena Herrera ha estado en el medio desde hace varios años y esto confesó sobre su relación con Gloria Trevi, ¿pudo ser parte del clan de Sergio Andrade? Así lo confesó.

Desde 1984, Lorena Herrera -de 55 años de edad- trabajó en el medio e inició como modelo en certámenes de belleza.

Posteriormente participó en varias películas y telenovelas, además de posar en revistas para caballeros.

Sin embargo, hace unos años, Lorena Herrera reveló que estuvo a punto de formar parte del clan Gloria Trevi- Sergio Andrade y esto fue lo que dijo.

Lorena Herrera, actriz. (Antonio Cruz / Cuartoscuro)

Lorena Herrera se salvó del infierno del clan Gloria Trevi - Sergio Andrade

Sergio Andrade -67 años de edad- era el representante de Gloria Trevi y se aprovechó de la fama de la cantante para engañar a jóvenes que aspiraban a la fama.

En una entrevista con Cristina Saralegui, Lorena Herrera confesó que Sergio Andrade quería representarla y que tuviera una imagen explosiva y sensual, como la que volvió icónica a Gloria Trevi.

“A mi Sergio Andrade me quería representar y yo el contacto lo tenía por Gloria Trevi, y casi todas las entrevistas en las que nos veíamos era Gloria Trevi con la que yo platicaba y era otra persona” Lorena Herrera

Lorena Herrera narra que cuando conoció a Gloria Trevi, era muy introvertida y estaba sometida a Sergio Andrade .

Sergio Andrade (Agencia México)

Es por eso que cuando Gloria Trevi -de 54 años de edad- se lanzó como cantante, le impresionó que tuviera esa actitud tan irreverente.

“Él me quería representar, de hecho me hizo contrato y todo eso, porque me quería lanzar con una imagen explosiva, super sexy, haciendo locuras en el escenario, así como en los años siguientes salió Gloria” Lorena Herrera

Un año después de la propuesta de Sergio Andrade, Lorena Herrera se lamentó no haber aceptado, pues Gloria Trevi estaba teniendo gran éxito.

Esta fue la razón por la que Lorena Herrera no aceptó la propuesta de Sergio Andrade

Lorena Herrera explica que se lamentó por no haber aceptado la propuesta de Sergio Andrade, pero Jaime Moreno la previno de las perversiones del productor.

“Yo no acepté porque yo empecé andar con un chavo del medio y le dije: ‘fíjate que Sergio Andrade me quiere contratar”, me dice: ‘estás loca, Sergio Andrade es un maniático sexual” Lorena Herrera

Pero el novio de Lorena Herrera no era el único en prevenirla, pues su representante Blanca Estela Limón, le contó que Sergio Andrade había sido vetado de Televisa por sus perversiones.

Lorena Herrera narró que el casting que le hizo Sergio Andrade había sido muy raro y ella acudió, porque Gloria Trevi la convenció y la citaron en un hotel.

Lorena Herrera (@lorenaherreraoficialmx)

La actriz tenía 18 años cuando tuvo el casting con Sergio Andrade.

“Me llaman y me dicen que me iba hacer un casting, pero que me iba a poner actuar de muchas diferentes cosas y me dicen, pero al final te tiene que ver sin ropa” Lorena Herrera

Lorena Herrera acudió al casting acompañado de su hermano y Sergio Andrade sí le pidió que se desnudara e incluso Gloria Trevi se puso a llorar para pedirle que lo hiciera.

Al final, Lorena Herrera accedió, pero sabía que si en algún momento Sergio Andrade la intentaba tocar, ella se iba a defender y llamaría a su hermano.

Sí volvieron a llamar a Lorena Herrera para firmar contrato, pero después de que le revelaron cómo era Sergio Andrade, declinó la propuesta.