Luego de que Libertad Palomo declarara sobre Wendy Guevara en más de una ocasión, la actriz asegura estar siendo amenazada de muerte por un fanatismo excesivo.

En una plática que Libertad Palomo -de 55 años de edad- dio al canal de YouTube de Carlos Alberto Comunicador, reveló estar recibiendo amenazas de muerte.

Por ello, la actriz ahondó en las acciones que emprenderá sobre las amenazas de muerte que está recibiendo, luego de haber opinado sobre Wendy Guevara -de 30 años de edad-.

Tal parece que a las fans y amigas de Wendy Guevara, solo les gusta que hablen bien de la influencer, pues tras las declaraciones de Libertad Palomo, arremetieron contra ella.

El pasado 11 de septiembre, se hizo pública una entrevista en donde Libertad Palomo apuntaba que Wendy Guevara, no había abierto puertas a las personas trans en la televisión.

Sin embargo, estas nos fueron las únicas declaraciones que Libertad Palomo dio sobre Wendy Guevara y que desató la furia de las fans de la influencer.

Ahora, en el mismo canal donde se viralizó la opinión de Libertad Palomo, explicó que está siendo amenazada de muerte por un fanatismo que cree es excesivo.

Además de decir, que ella no entrará al juego de ‘dimes y diretes’ de Wendy Guevara y Las Perdidas, explicó que emprenderá acciones legales.

Y es que este lunes 18 de septiembre, Libertad Palomo ofrecerá una conferencia de prensa, haciendo pública su denuncia penal por las amenazas de muerte que está recibiendo.

Explicó que será la policía cibernética, quien intervenga por la denuncia, pues asegura que las amenazas también están siendo a personas cercanas a ella.

Asimismo, Libertad Palomo ocupará esta conferencia de prensa para “aclarar su postura sobre todo lo que ha dicho públicamente” sobre Wendy Guevara.

Libertad Palomo opinó sobre Wendy Guevara, su éxito y lo que se ha dicho de ella tras La Casa de los Famosos México, y aunque la propia influencer ya respondió, Las Perdidas ya andan metiendo su cuchara también.

Wendy Guevara ha sido muy clara con la forma en que se ha dirigido a las opiniones de Libertad Palomo sobre su persona, burlándose de que dice que no la conoce, “pero bien que habla de mí”.

Asimismo, la influencer trans asegura que no le importa si hablan bien o mal de ella, mientras hablen.

Sin embargo, este tema ha llevado a que Paolita Suárez -de 31 años de edad-, miembro de Las Perdidas, también saliera a defenderla de Libertad Palomo.

“Si no te gusta ver a Wendy, no la veas (...) ¿qué te caga de Wendy? Si Wendy no terminó la primaria ¿a ti qué te importa? ¿te arde lo que ella está logrando? ¿te arde en tus tiempos no existían las redes sociales, qué no te hiciste tan conocida? Me meto porque quiere, por mis huevos, porque es mi amiga”.

Paolita Suárez, influencer.