Luego de que Libertad Palomo -55 años- atacara a Wendy Guevara -30 años-, ahora es Paolita Suárez de Las Perdidas quien defiende a su mejor amiga y esto le contestó.

Cabe recordar que Libertad Palomo se refirió a Wendy Guevara como una persona “corriente y vulgar” luego de que se coronara como la ganadora de La Casa de los Famosos México.

Incluso Libertad Palomo reveló que Wendy Guevara no la representa ni a ella ni a su gremio, por lo que Paolita Suárez -31 años- no dudó en sacar las garras para defender a su mejor amiga.

“¿Qué es eso de La Casa de los Famosos? A mí háblame de actores y te puedo contar anécdotas preciosas de actores, a mí la gente corriente, vulgar, que no pertenece a mi medio no me interesa. Esas personas no pertenecen a mi gremio”

Libertad Palomo