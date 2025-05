La actriz Libertad Palomo -de 57 años de edad- recuerda que tiene años de no trabajar en televisión y es que hasta ella pregunta por qué no la buscan para TV.

Asimismo, Libertad Palomo mandó un mensaje para toda persona que se enfrenta a las críticas por cómo luce físicamente, “no hay que buscar tanto en la apariencia”.

Libertad Palomo tiene 19 años sin aparece en TV y no sabe ni porqué

En una entrevista que la actriz Libertad Palomo tuvo con la prensa y que fue mostrada por Edén Dorantes, extendió la duda de no haber sido llamada por productores para trabajar en TV.

Y es que Libertad Palomo recordó que su última aparición en televisión fue en el melodrama Los Sánchez de TV Azteca con un papel protagónico.

Libertad Palomo, actriz. (Victoria Valtierra Ruvalcaba / Cuartoscuro)

Aunque la actriz no aclaró los motivos, se sinceró diciendo que era consciente que su papel de Raúl ‘Laisa’ Sánchez, sería el último que haría para la televisión.

Pero por otra parte, no quiso dejar pasar su queja a no ser contratada para la TV, asegurando que también es por su decisión al no interesarle papeles.

“Tengo muchísimos años de no hacer televisión y sigo vigente (...) tendríamos que preguntarle a los productores por qué no me han llamado, seguramente tienen nuevos intereses”. Libertad Palomo, actriz.

Y es que Libertad Palomo explicó que su principal interés está en hacer series para apps de streaming y obras de teatro, recordando que no se ha alejado del escenario telonero.

Pese a este rechazo, la actriz aseguró que aunque se le han cerrado puertas por su transición “yo me he abierto muchas ventanas”, dijo positivamente.

Libertad Palomo manda mensaje a quiénes son criticados por su físico

La actriz Libertad Palomo se quejó de no ser contratada para la TV, pero también decidió dar su consejo a aquellos que son criticados por su físico y buscan someterse a cirugías estéticas.

Tomando la referencia de los procesos peligrosos de transición a los que la población LGBT se somete en busca de una apariencia, Libertad Palomo les recordó que el interior es lo importante.

“Más allá de parecer, es más importante ser (...) Nadie nace siendo hombre o mujer, es un constructo social (...) No hay que buscar tanto la apariencia física sino que sea algo más interno”. Li bertad Palomo, actriz.

Por otra parte, explicó que sobre el uso de falda en hombres sisgénero, no vio mayor problema insistiendo en que lo importante es el interior, no lo físico.

Finalmente, Libertad Palomo señaló que “tiene que ser así”, que la población LGBT tenga mayor visibilidad, “poco a poco tenemos que quitarnos esos prejuicios y tonterías”.