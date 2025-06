Leonardo García -de 52 años de edad- niega haber agredido a su mamá con un arma blanca, como aseguró una revista.

El hijo de Andrés García se encuentra en medio del escándalo tras ser señalado de tener adicciones y de haber manejado ebrio, entre otras situaciones.

La revista TVNotas aseguró que Leonardo García agredió a su mamá mientras estaba intoxicado y la lesión fue tan grave, que tuvo que ser hospitalizada.

Ante este rumor, Leonardo García habló con Gustavo Adolfo Infante -de 60 años de edad- y lo desmintió.

“Qué bueno que me avisaste porque, mira, una cosa que digan que, si ya estos chismes de cualquier cosa, pues no hay que darles auge, pero algo así de fuerte, pues sí hay que desmentirlo”

Leonardo García expresó que no estaba enterado de este chisme y asegura que esta publicación está llena de mentiras.

“Yo jamás acuchillé a mi mamá y mi papá jamás me puso un tiro, ¿de qué están hablando? O sea, esto ya no sé si reírme o llorar o si tengo un fan en TVNotas o ¿qué ching… está pasando?”.

Además, Leonardo García comentó que su padre nunca lo atacó con una pistola , como TVNotas asegura en su publicación.

Además, el actor mencionó que ya habló con sus abogados y podría demandar a la revista.

“Ahorita que me mandaste esto, hablé con mi abogado, me dijo: ‘Habla con Gustavo, dale la nota, obviamente, porque tienes que desmentir y ahora sí vamos a tener que meter cuestiones legales’”

Hasta el momento, Sandy Vale, mamá de Leonardo García, no ha hablado de los rumores que relacionan a su hijo.

La revista TVNotas aseguró que Leonardo García había agredido a su mamá, Sandra Vale, por haberlo internado en una clínica de rehabilitación.

Al respecto, el actor confirmó que estuvo en una clínica de rehabilitación, pero fue por depresión.

“No, hombre, ¿de qué están hablando? Yo me metí a la clínica por mi propia convicción, por mis pérdidas, porque murió mi papá, porque murieron mis gatos y por el tema del departamento, entonces me deprimí y yo me metí a la clínica. No me metieron por nada de otra cosa”

Leonardo García