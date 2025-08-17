Leonardo DiCaprio está a unos meses de cumplir 51 años. Ante ello, en una reciente entrevista se sinceró sobre su percepción de la edad.

Su respuesta ha reavivado las críticas, pues se afirma que Leonardo DiCaprio tiene como regla andar sólo con mujeres menores de 25 años de edad.

Prueba de ello, según se dice, es que Leonardo DiCaprio terminó su noviazgo con estas modelos cuando cumplieron 25 años:

Camila Morrone, de 28 años de edad

Bar Refaeli, de 40 años de edad

Gisele Bündchen, de 45 años de edad

Leonardo DiCaprio afirma sentirse mucho más jóven de los 50 años de edad que tiene

En entrevista para la revista Esquire, Leonardo DiCaprio dijo que pese a sus 50 años, su “madurez emocional” es de una persona menor.

Durante la charla con Paul Thomas Anderson, director de One Battle After Another, el actor dijo sentirse como una persona de 32 años.

Leonardo DiCaprio dará vida a Jim Jones (Twitter)

La conversación giró en torno a la madurez emocional y cómo esta influye en sus decisiones personales, incluyendo sus relaciones amorosas.

“Bueno, tu edad es 50, pero tu madurez emocional es de 32”, comentó el cineasta, para luego preguntarle: “¿Cómo se siente eso?”

Leonardo DiCaprio reflexionó sobre cómo cumplir 50, señalando que han cambiado sus prioridades. “Tienes el deseo de ser más honesto y no perder el tiempo”, dijo.

Leonardo DiCaprio explicó que ahora se arriesga a ser más franco, incluso si eso implica desacuerdos o rupturas.

“Es que simplemente ya no quieres perder tu tiempo. Tienes que ser mucho más directo. Es casi una responsabilidad porque mucho más de tu vida está detrás que delante”. Leonardo Di Caprio

Leonardo DiCaprio (Scott Garfitt / Scott Garfitt/Invision/AP)

Leonardo DiCaprio y su historial de novias menores de 25 años

Desde su relación con Gisele Bündchen —en el año 2000— hasta Camila Morrone —en 2022— Leonardo DiCaprio ha sido criticado por salir con mujeres que no superan los 25 años.

Incluso, se ha bromeado sobre una “regla” que lo lleva a terminar sus relaciones cuando ellas alcanzan esa edad.

Ante ello, una fuente cercana negó en 2023 que el actor busque intencionalmente mujeres jóvenes. Incluso, afirmó: “Quiere deshacerse de esa imagen”.

Esta afirmación coincide con su relación actual con Vittoria Ceretti, modelo italiana de 27 años de edad, con quien sale desde hace dos años.