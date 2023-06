Ayer 15 de junio, fue el cumpleaños de Raquel Bigorra, la integrante de La casa de los famosos México y recibió algunos detalles por un helicóptero.

Raquel Bigorra celebró sus 49 años de edad, dentro de La casa de los famosos México, pero no creas que su cumpleaños pasó desapercibido.

La familia de la conductora sobrevoló en un helicóptero La casa de los famosos México, le aventaron regalos y Raquel Bigorra no pudo sostener el llanto.

Raquel Bigorra recibe regalos voladores en La casa de los famosos México y quiebra en llanto

¿Un cumpleaños en La casa de los famosos México? Pues esto le pasó a Raquel Bigorra, a quien la producción sí le celebró su cumpleaños.

No es que los productores de La casa de los famosos México le hayan hecho una fiesta, pero sí le hicieron llegar un pastel, aunque ella reclamó “ni me preguntaron de qué sabor me gustaba”.

La segunda sorpresa fue que un helicóptero sobrevoló La casa de los famosos México, para aventarle unos detalles a Raquel Bigorra por su cumpleaños 49.

Raquel Bigorra recibe regalos en La casa de los famosos México. (TikTok / patypreciado / Tomada de video)

Según lo mostrado en las cámaras de la casa, se trató de un ramo de flores, algunos pétalos de rosa y un regalo que quedó atorado en un muro de la estructura de la casa.

Y más allá del regalo que se quedó atorado y que Raquel Bigorra no podrá ver, se quebró en llanto por el gesto que tuvo su familia con ella.

En todo momento, la conductora supo que el detalle estuvo a cargo de su hija Rafaella Gavira Bigorra -de 8 años de edad- y su esposo Alejandro Gavira de 56 años de edad.

Situación que hizo a Raquel Bigorra quebrarse, pero también sentir el confort de cada uno de sus compañeros que le recordaron “eres muy amada”.

Así se vivió el detrás de los regalos que Raquel Bigorra recibió en La casa de los famosos México

Raquel Bigorra celebró el 15 de junio sus 49 años de edad, y aunque está dentro de La casa de los famosos México, su familia le llevó algunos detalles al reality show.

Ya se vio el cómo recibió la cubana los regalos, pero en TikTok circula un video del detrás, es decir, grabado desde el helicóptero donde se aventaron los regalos.

Arturo Macías -de quien se desconoce la edad-, fue el piloto encargado de los detalles, mismo que fue contactado por el esposo y la hija de Raquel Bigorra.

Macías dejó claro que antes de sobrevolar La casa de los famosos México, se pone en contacto con la producción para poder tener este tipo de detalles.

“Siempre me coordino con la producción del programa para que las actividades que hago con el helicóptero salgan perfectas y nadie se moleste”. Arturo Macías, piloto.

Asimismo, se vio que la hija de Raquel Bigorra le mandó un mensaje desde un altoparlante, mismo que se desconoce si la conductora lo escuchó.

Por otra parte, el helicóptero fue adornado con un mensaje a Raquel Bigorra, así como una fotografía con su hija Rafaella.

Hasta el momento no se sabe si la producción de La casa de los famosos México, le dará el regalo atorado a Raquel Bigorra, pues parece ser que el piloto ni se dio cuenta del error.