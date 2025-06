¿Laura Flores tiene depresión? Confiesa que no está pasando un buen momento tras finalizar su romance con Lalo Salazar.

A través de un video, Laura Flores -de 61 años de edad- abrió su corazón sobre cómo se encuentra luego de que Lalo Salazar decidió terminar su noviazgo.

Laura Flores compartió que no se esperaba que terminara su relación con Lalo Salazar -de 60 años de edad- y en este momento se encuentra en un proceso de recuperación.

Lalo Salazar y Laura Flores (Laura Flores Instagram @laurafloresmx)

Tras su ruptura con Lalo Salazar, Laura Flores reconoce que sufre de depresión

A través de un video en su cuenta de YouTube, Laura Flores abrió su corazón sobre cómo se encuentra luego de que finalizó su romance con Lalo Salazar tras tres meses de relación.

Laura Flores confesó que no ha querido hablar con los medios, porque no quiere dar ningún tipo de declaración.

En su video, Laura Flores señaló que ella tiene “tendencia a la depresión”, esto desde el nacimiento de su hijo Patricio.

Laura Flores destacó que en medio de su felicidad estaba a travesando un divorcio, lo que le afectó a nivel emocional.

“Esa depresión postparto no se fue (…) estaba también en medio de un divorcio (…) después se me volvió a presentar esto cuando perdí mi embarazo de cuatro meses de gestación” Laura Flores

Ahora que terminó su relación con Lalo Salazar, Laura Flores reconoció que está viviendo una situación complicada.

“Estos temas de la depresión se controlan con medicamentos, pero no es fácil. Necesitas ayuda profesional (…) después me volvió a pasar, no se quita (…) por lo regular es detonado por una emoción fuerte, pérdida” Laura Flores

Laura Flores destacó que aunque tenía controlada la situación, hay ciertos detonantes que le cambian sus emociones.

“Yo he tenido esto muy bien controlado, porque me considero una persona ecuánime, ordenada, profesional, disciplinada, puntual, hago bien mi trabajo siempre, amo a mi familia, en fin. Pero hay detonantes que, aunque estás medicada, hay detonantes muy fuertes que te ponen mal” Laura Flores

En ese sentido, Laura Flores reconoció que Lalo Salazar era una persona importante para ella y no lo quería perder.

“Es una pérdida, porque una ruptura con una pareja es una pérdida, al menos para mí, porque era algo muy valioso para mí, era algo que yo no quería perder, ¿no? De relación. Hablo de lo que acaba de pasar” Laura Flores

¿Por qué terminaron Laura Flores y Lalo Salazar?

Laura Flores reconoció que en realidad no puede dar los detalles de su ruptura con Lalo Salazar porque no pasó nada.

Para Laura Flores, no hay una razón para que Lalo Salazar haya decidido terminar su romance.

“Cuando mi pareja se va, que no voy a decir qué pasó, porque realmente no pasó nada importante, no pasó nada importante como para llegar a este punto. Nunca pasó algo que tú dijeras: ‘Ah, pues por eso, claro’” Laura Flores

Laura Flores destacó que en realidad no venía venir su ruptura con Lalo Salazar, pero jamás hablará mal de él.

“No, realmente es algo que yo no la vi venir. Fue que ninguno de los dos la vio venir. Pasó y punto. Y yo jamás voy a hablar mal de él, y de ninguna persona, no, por cosas, tiene que ser responsable de lo que nos pasa, ¿no?” Laura Flores

Lalo Salazar y Laura Flores (@laurafloresmx / Instagram )

Laura Flores confiesa que su ruptura con Lalo Salazar la puso tremendamente triste

En su video, Laura Flores confesó que la puso muy triste su ruptura con Lalo Salazar, porque sintió que le hubieran arrancado un pedazo de ella.

“Entonces, esta situación a mí me puso los nervios de punta, me puso tremendamente triste. Fue así como si te hubieran arrancado un pedazo de mí y lo hice como muy grande” Laura Flores

Laura Flores reconoció que le dolió su ruptura con Lalo Salazar porque se encontraba muy enamorada y por eso le llegó la depresión.

“O sea, tú dirías: ‘Ay, hombre, terminaste, ya no pasa nada’. Pues sí y no, porque las pruebas me remito, me pegó durísimo, porque cuando estás enamorada, pues esas cosas no las quieres, no quieres que te suceda, ¿no? Entonces, bueno, me vino fuerte la depresión” Laura Flores

Afortunadamente Laura Flores encontró consuelo en un gatito llamado Leo, que llegó a su vida en un momento complicado en su vida.

“Yo estoy en México sola, por eso está aquí Leo; lo adopté gracias a Janet. Y un animal te da mucha paz. Un animal te da entereza, te da fuerza. Este gatito todavía no cumple tres meses, nació el 26 de marzo, igual que mi hijo Alejandro. Y bueno, Leo ha sido como algo mágico, porque desde que llegó” Laura Flores

Laura Flores reconoció que el gatito le ha dado paz en estos momentos que no vive un buen momento.

“Bueno, este animal, yo me acosté en la cama y se me echó. Y le duele la panza, ¿no?, en el pecho, o sea, donde me dolía, literal. Estas emociones terribles y oscuras. Se me echó aquí, y te juro que hasta me quedé dormida. O sea, ¡me dio tanta paz!” Laura Flores

En su video, Laura Flores reconoció que en su momento quiso solucionar todo de inmediato.

“Cuando estamos atravesando una etapa emocional difícil, queremos sacarlo, queremos arreglarlo, queremos hablarlo de inmediato, queremos solucionarlo de inmediato. Es lo que me pasó a mí, yo quiero solucionar las cosas, pero como va, rápido, o sea, no puedo estar en este estado de ánimo, tengo que darle una solución. ¿Qué hay que hacer? ¿Pedir perdón? ¿Perdonar? Echar el disco para atrás y volver a empezar para saber dónde metí la pata y reconocer mis errores” Laura Flores

Laura Flores puntualizó que si reconoce sus errores y no es como que no pasó nada.

“Reconozco mis errores y lo único que cuando cometo errores es ‘quiero salir de esta, quiero solucionarlo, quiero corregir’, no nada más desechar de tierra y ‘ay, no pasó nada’, no, sí pasó” Laura Flores

Por último, Laura Flores señaló que hay diferencias entre como los hombres y mujeres enfrentan sus problemas.

“Lo que nos pasa a las mujeres es que nosotros somos de Venus, los hombres son de Marte. Los hombres no quieren solucionar tan rápido, los hombres se quieren aislar un tiempo y pensar, y eso es lo que a las mujeres nos pone muy mal. Entonces, no sé, no sé qué decirles” Laura Flores