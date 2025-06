¿Galilea Montijo -de 52 años de edad- se cree responsable de la ruptura de Lalo Salazar y Laura Flores? Se cuestiona si en Hoy les echaron la sal y por eso terminaron.

Este lunes 9 de julio, Laura Flores -de 61 años de edad- sorprendió a sus seguidores al anunciar que Lalo Salazar había decidido terminar su relación amorosa.

La noticia sorprendió a todos, sobre todo a los conductores de Hoy, quienes se habían mostrado muy felices con el romance de Lalo Salazar -de 60 años de edad- y Laura Flores.

Durante el programa Hoy, Paul Stanley dio a conocer que tenía una muy mala noticia y es que Laura Flores y Lalo Salazar habían terminado su relación.

Los conductores de Hoy se mostraron sorprendidos con esta noticia y es que se habían mostrado cercanos a la pareja debido a que conocen desde hace muchos años a Lalo Salazar y Laura Flores.

Sin embargo, la que se mostró consternada fue Galilea Montijo y es que cuestionó a sus compañeros de Hoy sobre si ellos habían tenido algo que ver con su ruptura.

Y es que Galilea Montijo preguntó si les habían echado la sal a Lalo Salazar y Laura Flores y por eso habían terminado.

“Oye no les echaríamos la sal”

Galilea Montijo recordó que hace unos días le hicieron una llamada a Lalo Salazar donde le cuestionaron sobre su relación con Laura Flores y en ese momento el periodista señaló que todo iba muy bien.

Pero las cosas no terminaron ahí y es que Galilea Montijo terminó exhibiendo a Lalo Salazar.

Y es que en pleno programa Hoy, Galilea Montijo señaló que Lalo Salazar no llegó el viernes a su fiesta de cumpleaños.

Por lo que no dudo en cuestionarse si Lalo Salazar no había llegado a su fiesta por lo que estaba viviendo con Laura Flores.

Sin embargo, fue Andrea Legarreta la que intentó calmar a Galilea Montijo al señalarle que ellos no tenían nada que ver con la ruptura de Lalo Salazar y Laura Flores.

“Bueno, les va a ir bien a los dos, lo gozado nadie se los quita. No mana, la sal ya no se echa”

Andrea Legarreta destacó que tanto Lalo Salazar como Laura Flores son adultos y ellos saben lo que hacen.

La conductora de Hoy destacó que Lalo Salazar y Laura Flores vivieron algo bonito que ya llegó a su fin.

“Son adultos, vivieron algo bonito, lo disfrutaron, se disfrutaron y si no amarró, pues no amarro, no pasa nada. Les deseamos lo mejor a los dos”

Andrea Legarreta