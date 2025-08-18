Laura Flores -de 61 años de edad- habló del proceso psicológico que la ayudó a superar su duelo por el fallido romance con Lalo Salazar.
Recordemos que Laura Flores y Lalo Salazar -60 años de edad- tuvieron un romance que duró más de tres meses.
Laura Flores habla de su proceso psicológico para superar a Lalo Salazar
Laura Flores se dijo consciente de la importancia del apoyo que sus fans y personas en general le dieron tras romper con Lalo Salazar.
Rompimiento que, además de volverse mediático, le detonó una depresión que a Laura Flores se le originó desde que nació su hijo Patricio hace 18 años.
Por lo que ya sabe con quién acudir y que proceso psicológico debe iniciar para no decaer.
“Bueno, no pasa nada, no se trata de buscar culpables, simplemente fue mediático y ya está...Yo tuve un cuadro de depresión desde que nació Patricio, hace muchos años. Por el baby blue, la depresión postparto y tal. Entonces, bueno, desde entonces yo estaba acostumbrada a que me cuiden y que me traten y sé lo que tengo y lo que no tengo que hacer”Laura Flores
Para sanar su corazón roto, la actriz mexicana recurrió a:
- Meditación
- Terapia con un psicólogo
- Recurrió al psiquiatra
- Valoró el amor que le tienen sus hijos
- Priorizó su amor propio
Debido a que se considera una mujer muy inteligente, Laura Flores trabajó en el perdón, en el soltar, así como trabajó en concentrarse en lo que viene.
“Y sobre todo trabajando el perdón y trabajando el seguir caminando, el seguir caminando el curso, pero bien. O sea, no puedes andar por la vida con antagonismo, ¿me explico? Ni hablando mal”Laura Flores
Y finalmente, aclaró que nunca habló mal de Lalo Salazar, simplemente entendió que debe soltar y seguir viviendo.
Lalo Salazar le habría rechazado un departamento a Laura Flores
A poco de que Laura Flores se dijera tranquila y resignada por su ruptura con Lalo Salazar, un nuevo chisme rodea a la expareja.
Y es que Michelle Rubalcava reveló que un amigo cercano a la expareja le contó que Laura Flores quería regalarle un departamento a Lalo Salazar.
Esto porque el periodista vive con su hermano desde que se divorció, lo que dificultaba la convivencia con la actriz.
Ella quería privacidad, por lo que iba a comprar la propiedad y ponerla a nombre de Lalo Salazar, pensando que sería su futuro esposo.
Tanta presión habría provocado que Lalo Salazar decidiera terminar el romance.