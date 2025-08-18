Laura Flores -de 61 años de edad- habló del proceso psicológico que la ayudó a superar su duelo por el fallido romance con Lalo Salazar.

Recordemos que Laura Flores y Lalo Salazar -60 años de edad- tuvieron un romance que duró más de tres meses.

Laura Flores habla de su proceso psicológico para superar a Lalo Salazar

Laura Flores se dijo consciente de la importancia del apoyo que sus fans y personas en general le dieron tras romper con Lalo Salazar.

Rompimiento que, además de volverse mediático, le detonó una depresión que a Laura Flores se le originó desde que nació su hijo Patricio hace 18 años.

Laura Flores (@laurafloresmx / Instagram)

Por lo que ya sabe con quién acudir y que proceso psicológico debe iniciar para no decaer.

“Bueno, no pasa nada, no se trata de buscar culpables, simplemente fue mediático y ya está...Yo tuve un cuadro de depresión desde que nació Patricio, hace muchos años. Por el baby blue, la depresión postparto y tal. Entonces, bueno, desde entonces yo estaba acostumbrada a que me cuiden y que me traten y sé lo que tengo y lo que no tengo que hacer” Laura Flores

Para sanar su corazón roto, la actriz mexicana recurrió a:

Meditación

Terapia con un psicólogo

Recurrió al psiquiatra

Valoró el amor que le tienen sus hijos

Priorizó su amor propio

Debido a que se considera una mujer muy inteligente, Laura Flores trabajó en el perdón, en el soltar , así como trabajó en concentrarse en lo que viene.

“Y sobre todo trabajando el perdón y trabajando el seguir caminando, el seguir caminando el curso, pero bien. O sea, no puedes andar por la vida con antagonismo, ¿me explico? Ni hablando mal” Laura Flores

Y finalmente, aclaró que nunca habló mal de Lalo Salazar, simplemente entendió que debe soltar y seguir viviendo.

Lalo Salazar, periodista. (NMas / Tomada de video)

Lalo Salazar le habría rechazado un departamento a Laura Flores

A poco de que Laura Flores se dijera tranquila y resignada por su ruptura con Lalo Salazar, un nuevo chisme rodea a la expareja.

Y es que Michelle Rubalcava reveló que un amigo cercano a la expareja le contó que Laura Flores quería regalarle un departamento a Lalo Salazar .

Esto porque el periodista vive con su hermano desde que se divorció, lo que dificultaba la convivencia con la actriz.

Ella quería privacidad, por lo que iba a comprar la propiedad y ponerla a nombre de Lalo Salazar, pensando que sería su futuro esposo.

Tanta presión habría provocado que Lalo Salazar decidiera terminar el romance.