¿“Hoy toca perder” está dedicada a Lalo Salazar? Laura Flores -de 61 años de edad- confesó en quién se inspiró para la letra de esta canción.

“Contigo yo perdía la razón

Hacías vibrar mi cuerpo de pasión

La luna fue testigo

Y nuestros besos sellaron nuestro amor

Por este sueño todo lo dejé

Por nuestro amor yo siempre tuve fe

Para ti fue un juego

Que aquí termina con un simple adiós

Las noches que yo me entregué

Qué gran error me equivoqué

Tú siempre me mentiste

Fui tu juguete y hoy toca perder

Sé que te vas a arrepentir

No vas a ser feliz sin mí

Lo nuestro era bonito

Tú lo arruinaste y hoy toca perder

Ay, me vas a extrañar, desgraciado

Y qué le digo a mi corazón

Que no comprende este desamor

Como ladrón llegaste

Y me robaste el amor que yo te di

Por este sueño todo lo dejé

Por nuestro amor yo siempre tuve fe

Para ti fue un juego

Que aquí termina con un simple adiós

Las noches que yo me entregué

Qué gran error me equivoqué

Tú siempre me mentiste

Fui tu juguete y hoy toca perder

Sé que te vas a arrepentir

No vas a ser feliz sin mí

Lo nuestro era bonito

Tú lo arruinaste y hoy toca perder"

Tras su ruptura con Lalo Salazar, Laura Flores se ha concentrado en su música lanzando los temas:

Sin embargo, usuarios creen que “Hoy toca perder” podría estar dedicada a Lalo Salazar luego de la relación que tuvieron.

En entrevista para el programa Hoy, Laura Flores confesó si le dedicó “Hoy toca perder” a Lalo Salazar.

Laura Flores reveló que sus canciones no tienen un destinatario específico, pues Lalo Salazar habría entrado al mismo baúl que el de sus ex.

Para dejar en claro que no se encuentra dedicada a Lalo Salazar, Laura Flores explicó que se trata de una canción que grabó en 2022.

“Sacamos hoy Toca Perder y también Ya No Quiero Que Te Vayas, que son canciones que yo grabé en el 2022, pero por alguna razón no las habíamos sacado”

Laura Flores insistió en que su tema “Hoy toca perder” no tiene relación directa con su reciente ruptura con Lalo Salazar .

En su conversación con Hoy, Laura Flores puntualizó que desea pasar página y no seguir pensando en su relación con Lalo Salazar.

“Digo, no es peyorativo mi comentario, simple y sencillamente ya es voltear la página y salir adelante, ya. O sea, sí uno sufre sus decepciones y todo, pero los escritores escribimos con sangre. Entonces yo en vez de dejarlo en una carta que nadie leyó, pues mejor la hago canción y que la escuche todo el mundo, ¿no? Pero no, no veo nada. La gente siempre va a decir qué quieres, ¿no? Pero no, estas canciones sí se hicieron hace tiempito”

Laura Flores