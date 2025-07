¿Andrea Legarreta -de 53 años de edad- aboga por Martha Figueroa? En Hoy le pide a Laura Flores no demandarla tras soltar chisme sobre por qué terminó con Lalo Salazar.

Pese a disculpa de Martha Figueroa, Laura Flores -de 61 años de edad- señaló que no era suficiente, por lo que Andrea Legarreta no dudo en salir en defensa de su compañera de Hoy.

Parece que la disculpa que le ofreció Martha Figueroa a Laura Flores por los comentarios que hizo tras su ruptura de Lalo Salazar -de 60 años de edad-, no fueron suficientes para la actriz.

Y es que Andrea Legarreta tuvo que abogar por Martha Figueroa -de 59 años de edad- y pedirle a Laura Flores que no la demande por lo que dijo.

“Ojalá se dé cuenta de que no era la intención tampoco de Martita y que no me la vayan a demandar”

Andrea Legarreta