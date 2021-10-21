Laura Bozzo pierde demanda contra Gabriel Soto e Iriana Baeva

La presentadora peruana Laura Cecilia Bozzo Rotondo, mejor conocida como Laura Bozzo, perdió la demanda que Gabriel Soto e Irina Baeva pusieron en su contra por daño a la moral y tendrá que indemnizar.

Fue el director de la revista especializada TV Notas Gil Barrera, quien confirmó la información a través de su cuenta de Twitter.

“Estoy en condiciones de confirmar que Laura Bozzo perdió la demanda por daño moral que le interpuso Gabriel Soto, Irina Baeva”, escribió.

Estoy en condiciones de confirmar que Laura Bozzo perdió la demanda por daño moral que le interpuso #GabrielSoto, #IrinaBaeva

La señorita Laura -aún prófuga- despotricó contra ellos en un programa de televisión y deberá indemnizar. #Últimahora

Más información en @TVyNovelasMex — Gil BArrera (@GILBArrera) October 20, 2021

“La señorita Laura -aún prófuga- despotricó contra ellos en un programa de televisión y deberá indemnizar. Última hora”, agregó el director editorial del medio especializado.

Tal como lo especifica la resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Laura Bozzo tendrá que pagarle a los actores por daño moral.

Todo sobre la demanda que Gabriel Soto e Irina Baeva impusieron a Laura Bozzo

A finales del 2020 Laura Bozzo fue demandada por ambos actores por daño moral:

“El daño moral está aprobado de parte nuestra. Hay videos donde están todas las difamaciones, perdón que lo repita, pero Laura dijo que Irina era una hija de pu… deserebrada, roba maridos”, explicó Gustavo Herrera, abogado de los actores.

“Y de Gabriel Soto señaló que pensaba con los genitales, que era un desobligado y lo llamó ‘El desgraciado del 2019′”, añadió.

Internautas opinan sobre caso Laura Bozzo

Los usuarios en Twitter no tardaron en emitir su opinión con relación a lo ocurrido; algunos, aunque la minoría, apoyaron a la presentadora, sin embargo, otros arremetieron en su contra.

“Le llueve sobre mojada a La Señorita Laura”, “Pobre señorita Laura, ya que mejor se coma un gusanito”, “Pues si la encuentran”, “Pero no la agarran, se burla de las leyes mexicanas”, compartieron algunos internautas.

“Ojalá le sirva de lección”, “Ojalá todos los famosos actuaran igual y demandaran cuando se les difama porque se dice cada cosa en las redes sociales”, escribieron también.

Mientras tanto, ya hay una ficha roja en contra de la conductora y la busca la Interpol en 190 países.

Laura Bozzo se encuentra prófuga, acusada de fraude fiscal, tras vender una casa que era garantía de 13 millones de pesos en impuestos, que la peruana debe al Sistema de Administración Tributaria.