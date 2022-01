Lyn May llamó “mandilón” a Luis Echeverría porque no quiso ser su amante , la declaración que fue dada en 2020 es recordada a los 100 años de vida del expresidente.

Lyn May compartió con Jorgito Carbajal de Productora 69, los galanes que logró conquistar con su figura.

A diferencia de lo que sucedía, que los hombres buscaban a la vedette, Lyn May fue quien buscó a Luis Echeverría; sin embargo, este no le hizo caso.

La vedette optó por llamar “mandilón” al expresidente de México , pues aseguró que la rechazó por ser casado.

Aunque la acapulqueña dijo que tuvo encuentros con varios famosos y políticos, compartió que no tuvo la misma suerte con Luis Echeverría.

Contó que era Díaz Ordaz quien “le movía el muñeco”; sin embargo, no ahondó más sobre el tema.

Luis Echeverría cumple el día de hoy 17 de enero, 100 años, lo que lo convierte en el expresidente más longevo de México. Mientras que Lyn May tiene 69 años.

Lyn May habló sobre su experiencia con los presidentes de México, además de hablar de Luis Echeverría contó una divertida anécdota sobre Andrés Manuel López Obrado (AMLO).

La vedette de la costa compartió que, en su libro, el cual no ha salido a la luz, también hablará de cuando conoció a AMLO.

La anécdota que compartió resultó curiosa, pues contó que AMLO salió corriendo cuando se lo quisieron presentar.

“Se echó a correr, parecía marioneta, me tuvo miedo, López Obrador me tuvo miedo, desde ese momento me cayó mal, me es indiferente”.

