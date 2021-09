Laura Bozzo ya no tendría ganas de vivir tras sus problemas legales

Luego de que un juez dio la autorización para ejecutar la orden de aprehensión en contra de Laura Bozzo, la conductora estaría enfrentando difíciles momentos e incluso ya no tendría ganas de vivir.

Una amiga de Laura Bozzo se dijo preocupada por la conductora, ya que se encuentra muy paranoica sobre lo que le puede suceder.

Tras ser buscada por las autoridades, Laura Bozzo se estaría enfrentando a una fuerte depresión por lo que sus amigos y familiares temen lo peor.

Laura Bozzo (@laurabozzo_of)

Laura Bozzo no sabía que la propiedad había sido embargada, dice amiga

En días pasados se reveló que debido a sus problemas legales Laura Bozzo se habría perdido la boda de su hija. Sin embargo no sería la única dificultad a la que se enfrenta la conductora ya que su familia y amigos se encontrarían preocupados por su salud.

Una amiga de Laura Bozzo concedió una entrevista a TV Notas donde reveló que la peruana está teniendo pensamientos suicidas.

De acuerdo con la fuente Laura Bozzo no es una ratera, pero se ha visto afectada por sus malas decisiones. En este sentido destacó que la peruana es una mala administradora de sus finanzas y tiende a gastar en exceso ya que le gustan los lujos.

La amiga destacó que sus problemas son por culpa de sus contadores, ya que Laura Bozzo suele confiar en ellos sin estar al tanto sobre sus asuntos.

La fuente destacó que Laura Bozzo ya había vendido la propiedad antes de que el SAT lo embargará. Sobre el estado de salud de la conductora se dijo muy preocupada ya que ha tenido ideas suicidas.

Laura Bozzo tiene pensamientos suicidas

Laura Bozzo habría señalado que no soportaría estar en la cárcel, además de que sufre de depresión y ataques de ansiedad.

Según la fuente Laura Bozzo ha expresado que no tiene deseos de vivir e incluso se le ha despertado una gran paranoia.

Laura Bozzo se la pasaría tomando pastillas, ya que no puede dejar de llorar. La amiga destacó que no come y no duerme.

Laura Bozzo estaría enojada por el poco apoyo que le han mostrado sus amigos

La amiga de Laura Bozzo destacó que la conductora se encuentra molesta ya que ni sus amigos ni la televisora para la que trabajaba le han mostrado un gran apoyo.

De acuerdo con la fuente, algunos amigos le han externado su apoyo, pero en realidad no han hecho nada ya que temen meterse en problemas legales.

La amiga de Laura Bozzo reveló que la conductora se había puesto en contacto con algunos amigos para Maribel Guardia para pedirles dinero.

Incluso le había ofrecido que les vendía su ropa y accesorios, ya que cuenta con objetos de grandes marcas como Dolce & Gabbana y Gucci.

La amiga de Laura Bozzo destacó que aunque la situación se ve muy difícil, aun tienen la esperanza de que la conductora pueda superar esta situación.