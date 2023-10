Tras la infidelidad de su ex con Adianez Hernández, Larisa Mendizabal -de 45 años de edad- ha revelado que vive con ataques de pánico y ansiedad.

Larisa Mendizabal rompió el silencio tras la infidelidad de Augusto Bravo y aseguró que padece de ansiedad a raíz de esto.

La también actriz fue víctima del amorío de Adianez Hernández -de 38 años de edad- por lo que recientemente se sinceró e hizo una fuerte confesión.

La repentina separación de Adianez Hernández y Rodrigo Chachero -de 49 años de edad- impactó al mundo de la farándula.

Esto debido a que la conductora le fue infiel al actor con Augusto Bravo, quien era pareja sentimental de Larisa Mendizabal.

A pesar de que Adianez Hernández y Augusto Bravo ya no esconden su amor y se les ha visto públicamente, sus ex parejas han tenido que vivir su duelo y sanar las heridas.

Larisa Mendizabal se ha sincerado en sus redes sociales sobre la dolorosa experiencia de vivir una infidelidad.

En una plática emotiva, la actriz compartió sus emociones y reflexiones sobre este difícil episodio en su vida, dejando ver que la sumió en un abismo de sentimientos devastadores.

“Hace unos meses viví una infidelidad. Y sin temor a equivocarme ha sido uno de los dolores más grandes que he tenido que enfrentar en mi vida. Una tristeza terrible, indescriptible, llorar todo el día. Bueno y la noche, ansiedad, ataques de pánico, cosa que nunca me había pasado.”

Larisa Mendizabal describió su experiencia como uno de los dolores más fuertes que ha sentido, destacando la intensidad de las emociones que experimentó.

Señaló que una infidelidad puede afectar profundamente la salud mental y emocional de una persona, pues reveló que debido a los acontecimientos tuvo ataques de pánico y ansiedad.

Confesó que pese a que un principio hacía de todo para estar mejor, esta traición ha sido de los peores momentos de su vida y las secuelas aún persisten.

Larisa Mendizabal entendió que al sanar la herida por una infidelidad es un proceso que le tomará tiempo para volver encontrar paz.

Larisa Mendizabal salió a defenderse de los ataques recibidos en redes sociales, tras expresar los daños psicológicos que le causó la polémica infidelidad de su ex pareja.

Algunos usuarios le han apoyado ante este difícil proceso y otros la han tachado de víctima después de mostrarse vulnerable y confesar que es un momento doloroso.

Por ello, Larisa Mendizabal lanzó un contundente mensaje a sus haters, asegurando que su intención no es juzgar o etiquetar, sino describir su experiencia y agradecer el apoyo.

“Para que exista una víctima debe existir un culpable. Aquí no se trata de etiquetar o juzgar. Yo no creo que haya víctimas ni culpables… Yo hice el video porque recibí muchísimos mensajes de amor, de apoyo y también recibí muchos mensajes donde mujeres me contaban qué estaban pasando por una situación parecida y yo quise regresar un poquito de ese amor”.

Larisa Mendizabal