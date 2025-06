Larisa Mendizabal confirmó que perdió un bebé durante su relación con Augusto Bravo.

Lastimosamente, Larisa Mendizabal se vio obligada a confirmar la tragedia porque alguien más la ventiló.

Adianez Hernández reveló en entrevista que Larisa Mendizabal había perdido un bebé durante su relación con Augusto Bravo.

Asimismo, la conductora dio a entender que Larisa Mendizabal engañó a Augusto Bravo cuando eran pareja.

Ante estas declaraciones, Larisa Mendizabal confirmó que perdió un bebé de Augusto Bravo, pero negó rotundamente varias declaraciones de Adianez Hernández.

En entrevista con De Primera Mano, Larisa Mendizabal expresó ella había decidido dejar la infidelidad de Adianez Hernández y su ex en el pesado .

“Me dicen lo que ella dijo, pero no me pareció padre (sobre su aborto) es un tema que yo estoy tratando de dejar atrás y me parece otra vez una falta de respeto salir a dar una entrevista hablando de otra persona”

Larisa Mendizabal