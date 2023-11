Lambda García regresa como conductor a Hoy durante su emisión especial desde Six Flags, pero ya nadie se acuerda de Carlos Arenas.

Este 1 de noviembre el programa Hoy se transmitió desde Six Flags México y es que se quiso dar paso a ‘Christmas in the Park’ y terminar el Festival del Terror 2023.

Los conductores se trasladaron al parque de diversiones en donde pudieron convivir con las personas que habían asistido.

Pero lo que llamó la atención es que Lambda García -de 36 años de edad- regresó como conductor de Hoy, luego de que se despidió en octubre del 2021.

Sin embargo, muchos televidentes se cuestionaron sobre dónde se encontraba Carlos Arenas -de 47 años de edad-, quien habría sido el conductor recurrente del programa Hoy.

Programa Hoy (@programahoy / Instagram )

¿Y Carlos Arenas? Hoy invita a Lambda García en su transmisión desde Six Flags

El programa Hoy empezó el mes de noviembre con una transmisión muy especial y es que los conductores estuvieron en Six Flags.

Al igual que en otras ocasiones, el programa Hoy contó con invitados que los ayudaron con su transmisión.

Pese a que Carlos Arenas se convirtió en uno de los conductores recurrentes de Hoy, en esta ocasión se optó por contar con la presencia de Lambda García.

A dos años de que se despidió del programa Hoy, Lambda García regresó como conductor y se mantuvo durante toda la emisión del matutino.

Programa Hoy (@programahoy / Instagram )

Desde el principio del programa Hoy, Lambda García mostró que sigue teniendo una relación muy buena con Andrea Escalona.

Programa Hoy (@programahoy / Instagram )

Sin embargo, muchos se habían cuestionado sobre qué había pasado con Carlos Arenas y es que la vez pasada que se transmitió Hoy en Six Flgs él estuvo presente.

¿Ya se olvidaron de Carlos Arenas? Andrea Legarreta recordó que el conductor había celebrado su cumpleaños el 31 de octubre, algo que sorprendió a los presentadores pues no se acordaban.

¿Por qué Carlos Arenas no regresó a Hoy en su transmisión desde Six Flags?

Cabe recordar que la vez pasada, los conductores de Hoy amenazaron a Carlos Arenas de que se tenía que subir a los juegos de Six Flags si quería ser parte del matutino.

Aunque a Carlos Arenas le gusta la adrenalina, si se mostró nervioso y no se subió a ninguno de los juegos de Six Flags.

Situación que le reclamaron los conductores de Hoy e incluso le hicieron burla.

Por su parte Lambda García si se subió a los juegos junto con Andrea Legarreta, por lo que usuarios señalaron que ese pudo haber sido el motivo por el que no regresó Carlos Arenas.

Y es que Lambda García mostró que no tuvo ningún problema con subirse a los juegos de Six Flags.

Carlos Arenas presumió que celebró su cumpleaños número 47 reconectando con la naturaleza.

En su cuenta de Instagram, Carlos Arenas compartió que se encontraba en un bosque disfrutando de la tranquilidad.

Algo de lo que se burlaron los conductores de Hoy, pues señalaron que se encontraba perdido en la naturaleza.