¿Lalo Salazar y Laura Flores terminaron? En Hoy se ponen en contacto con el periodista para descubrir si es que se va a casar con la actriz.

Desde que confirmaron su relación, Lalo Salazar y Laura Flores -de 61 años de edad- se han encontrado en medio de la controversia y es que muchos han puesto en duda su romance.

En medio de chismes de que habían terminado e incluso sobre una boda, los conductores de Hoy se pusieron en contacto con Lalo Salazar -de 60 años de edad- para sacarle todo el chisme.

Durante el programa Hoy se presentó una nota de Laura Flores aclarando que no terminó con Lalo Salazar y que su romance iba muy bien.

En ese momento Andrea Legarreta destacó que no cree que Lalo Salazar y Laura Flores se vayan a casar pronto.

El comentario de Andrea Legarreta sorprendió a sus compañeros de Hoy, por lo que Paul Stanley señaló que le marcaría a Lalo Salazar para tener información de primera mano.

Tras algunos intentos, Paul Stanley se logró comunicar con Lalo Salazar quien le dijo que su relación con Laura Flores va por un buen camino.

Lalo Salazar aseguró que no sabía de donde había salido la noticia de su presunta separación de Laura Flores, pues era completamente falsa.

En su conversación, Lalo Salazar mostró tener una buena relación con los conductores del programa Hoy.

“No, no pasa nada, al contrario, ahí estamos, estamos bien, todos bien, contentos. No pasa nada, no sé de dónde salió”

Lalo Salazar