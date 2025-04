Laura Flores -de 61 años de edad- dice que es la sugar mommy de Lalo Salazar, aunque sólo le lleva año y medio.

A mediados de febrero, Laura Flores y Lalo Salazar -de 60 años de edad- revelaron que eran novios.

La relación de la actriz y el periodista está en su mejor momento, es por eso que Laura Flores dio detalles de su relación en De Primera Mano.

Lalo Salazar y Laura Flores son casi de la misma edad, pero la actriz es un año mayor y se siente la sugar mommy del periodista.

La actriz aseguró a De Primera Mano que está viviendo una historia de amor muy bonita, con respeto y madurez.

Además, Laura Flores bromeó con que ella es más grande que su novio, por lo que se considera su sugar mommy.

Una sugar mommy es una mujer mayor, que ofrece apoyo financiero a un hombre a cambio de compañía.

El amor entre Laura Flores y Lalo Salazar surgió en una salida de amigos; incluso, la actriz creía que el periodista seguía casado.

Laura Flores y Lalo Salazar se conocieron cuando trabajaban juntos en el programa Hoy y varios años después se reencontraron.

La actriz mencionó que durante la comida la sentaron junto a Lalo Salazar y sentía su mirada coqueta, hasta trató de tomarla de la mano .

“Me miraba, como que me quería agarrar la mano y yo: ‘¿Lalo no eres casado?’ Y me dice: ‘No, yo me divorcié hace 3 años’ y yo ¡Ah!”

Laura Flores