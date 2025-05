Lalo Salazar -de 60 años de edad- desfiló en su primera alfombra roja de una película junto a Laura Flores, pero “parecía adolescente”.

Tras confirmar su noviazgo en febrero, Lalo Salazar y Laura Flores -de 61 años de edad- se han enfrentado algunas críticas por su relación.

Pero ellos siguen demostrando que se encuentran muy enamorados y así lo demostró Lalo Salazar al esperar más de una hora a Laura Flores para poder desfilar juntos en su primera alfombra roja.

Lalo Salazar y Laura Flores desfilaron en la alfombra roja de la película ‘Mamá Reinventada’, donde se dejaron ver muy enamorados.

En especial, Lalo Salazar quien “parecía adolescente” al desfilar junto a Laura Flores, así lo dio a conocer el reportero de Hoy Jonathan Barajas.

Y es que de acuerdo con Jonathan Barajas a Lalo Salazar le brillaron los ojos y se sonrojaba al posar junto a Laura Flores.

Jonathan Barajas también reveló que Lalo Salazar tuvo que esperar más de una hora por Laura flores.

Y es que Lalo Salazar llegó antes al evento, pero no se atrevió a pasar por la alfombra roja hasta que no llegará Laura Flores.

“Yo estuve en esa alfombra y Lalo Salazar llegó más o menos como una hora, hora y media antes a la alfombra y todos decíamos porque no pasa, no pasaba porque estaba esperando a Laura Flores”

Los conductores de Hoy señalaron que Lalo Salazar y Laura Flores lucían muy enamorados, pero no se imaginaban que ellos dos podían estar juntos.

Durante su paso por la alfombra roja de la película ‘Mamá Reinventada’, Lalo Salazar y Laura Flores se dejaron ver muy felices y no dejaban de reír.

Lalo Salazar y Laura Flores se abrazaron e incluso se besaron frente a las cámaras.

“Sí, es la primera vez, pero le dije: ‘me encantaría que me acompañaras, no me gustaría ir sola’, ¿no?”

Por su parte Lalo Salazar se mostró feliz de acompañar a Laura Flores.

“No, no, no, no, no, pero qué honor venir con ella”

Lalo Salazar