Laura Flores -de 61 años de edad- está muy feliz con Lalo Salazar, pero no piensa casarse por sexta vez, al menos por ahora.

A finales del mes de febrero de 2025, Laura Flores y Lalo Salazar -de 59 años de edad- revelaron su noviazgo.

Tiempo después trascendió que la pareja estaba tan feliz que pensaría en casarse, pero los hijos del periodista no estaban de acuerdo.

La relación de Laura Flores y Lalo Salazar va muy bien, pero la actriz niega que ya esté pensando en boda.

Al parecer, Laura Flores y Lalo Salazar están en el mejor momento de su noviazgo, pero no tienen prisa por formalizar.

“No, no, no, los dos estamos bien, no, no necesitamos esos adornos, no necesitamos nada de eso, tiempo al tiempo, y no, no pensamos en eso”

Laura Flores