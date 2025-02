Hace un tiempo, Paquita la del Barrio llamó “inútil”a Gustavo Adolfo infante en una entrevista.

El mundo del espectáculo se encuentra de luto tras la muerte de Paquita la del Barrio, quien es considerada la leyenda de la canción mexicana.

La cantante murió de un infarto a los 77 años de edad en su casa en el estado de Veracruz, según lo informado por su mánager Francisco Torres.

En Sale el Sol hicieron una emisión especial para compartir los mejores momentos de Paquita la del Barrio, así como la vez que llamó “inútil” a Gustavo Adolfo Infante.

El mundo de la música está de luto tras confirmarse la muerte de Paquita la del Barrio tras un infarto.

La triste noticia tomó por sorpresa a la familia y al mundo del espectáculo, ya que deja una huella imborrable dentro de la industria musical.

Con motivo de rendirle homenaje, en Sale el Sol se compartió la vez que Paquita la del Barrio llamó “inútil” a Gustavo Adolfo Infante antes de una entrevista.

El conductor relató que tuvo la oportunidad de entrevistar a Paquita la del Barrio el 10 de mayo del 2023 en Guadalajara, Jalisco.

La cantante entró en silla de ruedas a la entrevista y con el buen humor que la caracterizaba, le preguntó: “¿Qué pasó inútil, y esos lentes que traes?“.

Gustavo Adolfo Infante le explicó que lo habían operado los ojos y Paquita la del Barrio continuó con la entrevista.

Paquita la del Barrio ofreció una entrevista a Gustavo Adolfo Infante en mayo 2023, en donde habló abiertamente sobre su pasión por la música.

Durante la plática, comentó también el amor por los escenarios y sobretodo de los palenques, recinto donde se ganó el cariño del público.

Paquita la del Barrio subrayó el amor que le tenía a sus hijos y a fans, quienes la acompañaron durante toda su carrera.

“En primer lugar mis hijos, segundo el público que me acompaña, no tengo para darle todo lo que me hacen sentir”

